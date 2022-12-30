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Россиянам рассказали о правилах запуска фейерверков на дачах

Россиянам рассказали о правилах запуска фейерверков на дачах - РИА Новости, 30.12.2022

Россиянам рассказали о правилах запуска фейерверков на дачах

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал РИА Новости о правилах пользования фейерверками на дачах в новогодние... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T08:55

2022-12-30T08:55

2022-12-30T08:55

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал РИА Новости о правилах пользования фейерверками на дачах в новогодние праздники, по ним за незаконную торговлю петардами может грозить штраф до 300 тысяч рублей. По правилам СНТ (Садовое некоммерческое товарищество) покупать петарды и фейерверки можно только в официальных магазинах, отметил парламентарий. "Запрещена торговля на улице, с лотков, автотранспорта, поштучно. Штраф от 500 до 2000 рублей, но в ряде случаев могут привлечь по ст. 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство", то есть штраф до 300 тыс рублей", - сообщил депутат. Также он отметил, что нельзя продавать пиротехнику детям младше 16 лет, это минимальный возраст указывается производителем. Штраф по ст. 14.2. КоАП от 30 до 40 тыс. рублей с возможной конфискацией, при этом здесь есть исключение - пиротехника первого класса - хлопушки, свечи бенгальские, которые можно продавать детям от 10 лет, продолжил депутат. По словам Чаплина, без ограничения можно использовать пневматические хлопушки без взрывоопасных веществ. "Рекомендуется в каждом СНТ или за его пределами определить специальное место для запуска фейерверков, которое соответствует нормативам - минимальное расстояние до леса и строений- от 10 до 150 метров в зависимости от мощности фейерверка", - отметил депутат, добавив, что по общим правилам, нельзя запускать салюты в жилой зоне и в лесах, так как минимальное расстояние в 150 м от зоны запуска соблюсти невозможно.

https://ria.ru/20221229/mchs-1842073650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф, новый год, никита чаплин