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Россиянам рассказали о правилах запуска фейерверков на дачах
Россиянам рассказали о правилах запуска фейерверков на дачах - РИА Новости, 30.12.2022
Россиянам рассказали о правилах запуска фейерверков на дачах
Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал РИА Новости о правилах пользования фейерверками на дачах в новогодние... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T08:55
2022-12-30T08:55
2022-12-30T08:55
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал РИА Новости о правилах пользования фейерверками на дачах в новогодние праздники, по ним за незаконную торговлю петардами может грозить штраф до 300 тысяч рублей. По правилам СНТ (Садовое некоммерческое товарищество) покупать петарды и фейерверки можно только в официальных магазинах, отметил парламентарий. "Запрещена торговля на улице, с лотков, автотранспорта, поштучно. Штраф от 500 до 2000 рублей, но в ряде случаев могут привлечь по ст. 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство", то есть штраф до 300 тыс рублей", - сообщил депутат. Также он отметил, что нельзя продавать пиротехнику детям младше 16 лет, это минимальный возраст указывается производителем. Штраф по ст. 14.2. КоАП от 30 до 40 тыс. рублей с возможной конфискацией, при этом здесь есть исключение - пиротехника первого класса - хлопушки, свечи бенгальские, которые можно продавать детям от 10 лет, продолжил депутат. По словам Чаплина, без ограничения можно использовать пневматические хлопушки без взрывоопасных веществ. "Рекомендуется в каждом СНТ или за его пределами определить специальное место для запуска фейерверков, которое соответствует нормативам - минимальное расстояние до леса и строений- от 10 до 150 метров в зависимости от мощности фейерверка", - отметил депутат, добавив, что по общим правилам, нельзя запускать салюты в жилой зоне и в лесах, так как минимальное расстояние в 150 м от зоны запуска соблюсти невозможно.
https://ria.ru/20221229/mchs-1842073650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, новый год, никита чаплин
Новый год — 2023, Общество, Россия, Госдума РФ, Новый год, Никита Чаплин
Россиянам рассказали о правилах запуска фейерверков на дачах
Депутат Госдумы Чаплин рассказал о правилах запуска салютов и фейерверков на дачах
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал РИА Новости о правилах пользования фейерверками на дачах в новогодние праздники, по ним за незаконную торговлю петардами может грозить штраф до 300 тысяч рублей.
По правилам СНТ (Садовое некоммерческое товарищество) покупать петарды и фейерверки можно только в официальных магазинах, отметил парламентарий.
"Запрещена торговля на улице, с лотков, автотранспорта, поштучно. Штраф от 500 до 2000 рублей, но в ряде случаев могут привлечь по ст. 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство", то есть штраф до 300 тыс рублей", - сообщил депутат.
Также он отметил, что нельзя продавать пиротехнику детям младше 16 лет, это минимальный возраст указывается производителем. Штраф по ст. 14.2. КоАП от 30 до 40 тыс. рублей с возможной конфискацией, при этом здесь есть исключение - пиротехника первого класса - хлопушки, свечи бенгальские, которые можно продавать детям от 10 лет, продолжил депутат.
По словам Чаплина, без ограничения можно использовать пневматические хлопушки без взрывоопасных веществ.
"Рекомендуется в каждом СНТ или за его пределами определить специальное место для запуска фейерверков, которое соответствует нормативам - минимальное расстояние до леса и строений- от 10 до 150 метров в зависимости от мощности фейерверка", - отметил депутат, добавив, что по общим правилам, нельзя запускать салюты в жилой зоне и в лесах, так как минимальное расстояние в 150 м от зоны запуска соблюсти невозможно.