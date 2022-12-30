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Путин отменил срок продажи доли Shell в проекте "Сахалин-2" - РИА Новости, 31.12.2022
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Путин отменил срок продажи доли Shell в проекте "Сахалин-2"
Путин отменил срок продажи доли Shell в проекте "Сахалин-2" - РИА Новости, 31.12.2022
Путин отменил срок продажи доли Shell в проекте "Сахалин-2"
Президент России Владимир Путин своим указом отменил срок, в течение которого правительство должно продать долю Shell в проекте "Сахалин-2", следует из... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-30T17:33
2022-12-31T00:02
экономика
сахалин-2
shell
владимир путин
россия
sakhalin energy
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом отменил срок, в течение которого правительство должно продать долю Shell в проекте "Сахалин-2", следует из внесенных в документ изменений."Доля в уставном капитале общества, передача которой &lt;…&gt; не была осуществлена акционеру компании, подлежит оценке и продаже правительством Российской Федерации. Продажа такой доли осуществляется в установленном правительством Российской Федерации порядке российскому юридическому лицу, соответствующему критериям, определенным этим порядком", — говорится в документе.Ранее в указе уточнялось, что правительство должно оценить и продать долю в течение четырех месяцев со дня принятия решения об отказе ее передать.Россия из-за недружественных действий иностранных государств летом сменила оператора "Сахалина-2" (компанию Sakhalin Energy) на новое российское юрлицо. Им стало ООО "Сахалинская энергия" с долей 50 процентов у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться в нем с прежними долями участия, но им воспользовались в начале сентября только японские Mitsui&amp;Co и Mitsubishi Corporation. Англо-голландская Shell решила уйти. Правительство оценило ее долю в проекте в 94,8 миллиарда рублей.
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экономика, сахалин-2, shell, владимир путин, россия, sakhalin energy
Экономика, Сахалин-2, Shell, Владимир Путин, Россия, Sakhalin Energy
17:33 30.12.2022 (обновлено: 00:02 31.12.2022)
 
Путин отменил срок продажи доли Shell в проекте "Сахалин-2"

Путин отменил срок, за который правительство должно продать долю Shell в "Сахалине-2"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией "Сахалин Энерджи" на юге Сахалина
Завод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией Сахалин Энерджи на юге Сахалина - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Завод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией "Сахалин Энерджи" на юге Сахалина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом отменил срок, в течение которого правительство должно продать долю Shell в проекте "Сахалин-2", следует из внесенных в документ изменений.
"Доля в уставном капитале общества, передача которой <…> не была осуществлена акционеру компании, подлежит оценке и продаже правительством Российской Федерации. Продажа такой доли осуществляется в установленном правительством Российской Федерации порядке российскому юридическому лицу, соответствующему критериям, определенным этим порядком", — говорится в документе.
Ранее в указе уточнялось, что правительство должно оценить и продать долю в течение четырех месяцев со дня принятия решения об отказе ее передать.
Россия из-за недружественных действий иностранных государств летом сменила оператора "Сахалина-2" (компанию Sakhalin Energy) на новое российское юрлицо. Им стало ООО "Сахалинская энергия" с долей 50 процентов у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться в нем с прежними долями участия, но им воспользовались в начале сентября только японские Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation. Англо-голландская Shell решила уйти. Правительство оценило ее долю в проекте в 94,8 миллиарда рублей.
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ЭкономикаСахалин-2ShellВладимир ПутинРоссияSakhalin Energy
 
 
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