https://ria.ru/20221230/sakhalin-2-1842526229.html

Путин отменил срок продажи доли Shell в проекте "Сахалин-2"

Путин отменил срок продажи доли Shell в проекте "Сахалин-2" - РИА Новости, 31.12.2022

Путин отменил срок продажи доли Shell в проекте "Сахалин-2"

Президент России Владимир Путин своим указом отменил срок, в течение которого правительство должно продать долю Shell в проекте "Сахалин-2", следует из... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-30T17:33

2022-12-30T17:33

2022-12-31T00:02

экономика

сахалин-2

shell

владимир путин

россия

sakhalin energy

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом отменил срок, в течение которого правительство должно продать долю Shell в проекте "Сахалин-2", следует из внесенных в документ изменений."Доля в уставном капитале общества, передача которой <…> не была осуществлена акционеру компании, подлежит оценке и продаже правительством Российской Федерации. Продажа такой доли осуществляется в установленном правительством Российской Федерации порядке российскому юридическому лицу, соответствующему критериям, определенным этим порядком", — говорится в документе.Ранее в указе уточнялось, что правительство должно оценить и продать долю в течение четырех месяцев со дня принятия решения об отказе ее передать.Россия из-за недружественных действий иностранных государств летом сменила оператора "Сахалина-2" (компанию Sakhalin Energy) на новое российское юрлицо. Им стало ООО "Сахалинская энергия" с долей 50 процентов у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться в нем с прежними долями участия, но им воспользовались в начале сентября только японские Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation. Англо-голландская Shell решила уйти. Правительство оценило ее долю в проекте в 94,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221110/gaz-1830573302.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, сахалин-2, shell, владимир путин, россия, sakhalin energy