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ВС России уничтожили радиолокационную станцию украинского С-300 - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/s-300-1842454117.html
ВС России уничтожили радиолокационную станцию украинского С-300
ВС России уничтожили радиолокационную станцию украинского С-300 - РИА Новости, 30.12.2022
ВС России уничтожили радиолокационную станцию украинского С-300
Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили в ДНР две американские радиолокационные станции, а в Сумской области - РЛС зенитного ракетного комплекса... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:18
2022-12-30T13:24
специальная военная операция на украине
россия
зрк с-300
донецкая народная республика
сумская область
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили в ДНР две американские радиолокационные станции, а в Сумской области - РЛС зенитного ракетного комплекса С-300, заявили в пятницу в Минобороны РФ.Кроме того, в районе Лебедина в Сумской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.Отмечается, что в целом ракетными войсками и артиллерией группировок войск за сутки поражены 73 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 86 районах.Также в ходе контрбатарейной борьбы в ДНР и Харьковской области уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", боевая машина РСЗО "Град", гаубиц Д-20 и Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, зрк с-300, донецкая народная республика, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, ЗРК С-300, Донецкая Народная Республика, Сумская область
13:18 30.12.2022 (обновлено: 13:24 30.12.2022)
 
ВС России уничтожили радиолокационную станцию украинского С-300

Минобороны: ВС России уничтожили радиолокационную станцию С-300 в Сумской области

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили в ДНР две американские радиолокационные станции, а в Сумской области - РЛС зенитного ракетного комплекса С-300, заявили в пятницу в Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Веселое и Часов Яр Донецкой народной республики вскрыты позиции и уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, в районе Лебедина в Сумской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Отмечается, что в целом ракетными войсками и артиллерией группировок войск за сутки поражены 73 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 86 районах.
Также в ходе контрбатарейной борьбы в ДНР и Харьковской области уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", боевая машина РСЗО "Град", гаубиц Д-20 и Д-30.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗРК С-300Донецкая Народная РеспубликаСумская область
 
 
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