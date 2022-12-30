https://ria.ru/20221230/s-300-1842454117.html

ВС России уничтожили радиолокационную станцию украинского С-300

ВС России уничтожили радиолокационную станцию украинского С-300 - РИА Новости, 30.12.2022

ВС России уничтожили радиолокационную станцию украинского С-300

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили в ДНР две американские радиолокационные станции, а в Сумской области - РЛС зенитного ракетного комплекса... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:18

2022-12-30T13:18

2022-12-30T13:24

специальная военная операция на украине

россия

зрк с-300

донецкая народная республика

сумская область

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили в ДНР две американские радиолокационные станции, а в Сумской области - РЛС зенитного ракетного комплекса С-300, заявили в пятницу в Минобороны РФ.Кроме того, в районе Лебедина в Сумской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.Отмечается, что в целом ракетными войсками и артиллерией группировок войск за сутки поражены 73 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 86 районах.Также в ходе контрбатарейной борьбы в ДНР и Харьковской области уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", боевая машина РСЗО "Град", гаубиц Д-20 и Д-30.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

сумская область

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россия, зрк с-300, донецкая народная республика, сумская область