https://ria.ru/20221230/rossiya-1842378441.html

В Китае рассказали о превосходстве России над Украиной в электронной борьбе

В Китае рассказали о превосходстве России над Украиной в электронной борьбе - РИА Новости, 30.12.2022

В Китае рассказали о превосходстве России над Украиной в электронной борьбе

Российские средства радиоэлектронной борьбы показывают эффективные результаты в борьбе с беспилотниками ВСУ, сообщает Asia Times. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T05:10

2022-12-30T05:10

2022-12-30T11:11

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вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские средства радиоэлектронной борьбы показывают эффективные результаты в борьбе с беспилотниками ВСУ, сообщает Asia Times.Автор приводит данные исследования британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), согласно которым российские средства РЭБ уже обезвредили подавляющее большинство беспилотников ВСУ, в среднем сократив количество боевых вылетов коптеров до трех, а крылатого дрона — до шести.Согласно отчету, с начала специальной военной операции к лету российская армия сбила 90 процентов украинских беспилотников, вынудив Киев запросить дроны у стран Запада.Кроме того, из-за сокращения количества беспилотных аппаратов, украинская артиллерия вскоре может начать работать "вслепую" из-за отсутствия возможности корректировать огонь с воздуха.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев снабжением оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221004/orlan-1821361775.html

https://ria.ru/20220616/reb-1795623552.html

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владимир путин, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, нато