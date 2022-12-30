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В Китае рассказали о превосходстве России над Украиной в электронной борьбе - РИА Новости, 30.12.2022
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В Китае рассказали о превосходстве России над Украиной в электронной борьбе
В Китае рассказали о превосходстве России над Украиной в электронной борьбе - РИА Новости, 30.12.2022
В Китае рассказали о превосходстве России над Украиной в электронной борьбе
Российские средства радиоэлектронной борьбы показывают эффективные результаты в борьбе с беспилотниками ВСУ, сообщает Asia Times. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T05:10
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владимир путин
украина
россия
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские средства радиоэлектронной борьбы показывают эффективные результаты в борьбе с беспилотниками ВСУ, сообщает Asia Times.Автор приводит данные исследования британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), согласно которым российские средства РЭБ уже обезвредили подавляющее большинство беспилотников ВСУ, в среднем сократив количество боевых вылетов коптеров до трех, а крылатого дрона — до шести.Согласно отчету, с начала специальной военной операции к лету российская армия сбила 90 процентов украинских беспилотников, вынудив Киев запросить дроны у стран Запада.Кроме того, из-за сокращения количества беспилотных аппаратов, украинская артиллерия вскоре может начать работать "вслепую" из-за отсутствия возможности корректировать огонь с воздуха.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев снабжением оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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владимир путин, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, нато
Владимир Путин, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО
05:10 30.12.2022 (обновлено: 11:11 30.12.2022)
 
В Китае рассказали о превосходстве России над Украиной в электронной борьбе

Asia Times: Россия одерживает победу над Украиной в радиоэлектронной борьбе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкРазвертывание наземного многофункционального модуля помех "Красуха-4"
Развертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха-4 - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Развертывание наземного многофункционального модуля помех "Красуха-4". Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские средства радиоэлектронной борьбы показывают эффективные результаты в борьбе с беспилотниками ВСУ, сообщает Asia Times.

"Россия, возможно, уже одерживает верх над электронной войной на Украине, выводя из строя ее беспилотники и ослепляя артиллерию", — пишет обозреватель издания Габриэль Онрада.

Автор приводит данные исследования британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), согласно которым российские средства РЭБ уже обезвредили подавляющее большинство беспилотников ВСУ, в среднем сократив количество боевых вылетов коптеров до трех, а крылатого дрона — до шести.
Согласно отчету, с начала специальной военной операции к лету российская армия сбила 90 процентов украинских беспилотников, вынудив Киев запросить дроны у стран Запада.
Кроме того, из-за сокращения количества беспилотных аппаратов, украинская артиллерия вскоре может начать работать "вслепую" из-за отсутствия возможности корректировать огонь с воздуха.
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Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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