https://ria.ru/20221230/rivera-1842527133.html

В Москве торговый центр эвакуировали по ложной тревоге

В Москве торговый центр эвакуировали по ложной тревоге - РИА Новости, 30.12.2022

В Москве торговый центр эвакуировали по ложной тревоге

Торговый центр "Ривьера" на улице Автозаводской в Москве эвакуировали из-за ложного срабатывания сигнализации, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T17:39

2022-12-30T17:39

2022-12-30T17:39

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Торговый центр "Ривьера" на улице Автозаводской в Москве эвакуировали из-за ложного срабатывания сигнализации, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. "По "Ривьере" ложная сработка сигнализации. Администрация сама приняла решение провести эвакуацию еще до прибытия пожарных подразделений", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221230/pozhar-1842524961.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)