https://ria.ru/20221230/rivera-1842527133.html
В Москве торговый центр эвакуировали по ложной тревоге
В Москве торговый центр эвакуировали по ложной тревоге - РИА Новости, 30.12.2022
В Москве торговый центр эвакуировали по ложной тревоге
Торговый центр "Ривьера" на улице Автозаводской в Москве эвакуировали из-за ложного срабатывания сигнализации, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:39
2022-12-30T17:39
2022-12-30T17:39
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Торговый центр "Ривьера" на улице Автозаводской в Москве эвакуировали из-за ложного срабатывания сигнализации, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. "По "Ривьере" ложная сработка сигнализации. Администрация сама приняла решение провести эвакуацию еще до прибытия пожарных подразделений", - рассказали в ведомстве.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве торговый центр эвакуировали по ложной тревоге
Торговый центр "Ривьера" в Москве эвакуировали из-за ложного срабатывания сигнализации