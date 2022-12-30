https://ria.ru/20221230/reysy-1842552060.html

Аэрофлот: данные об отмене рейсов на интернет-ресурсах зачастую некорректны

Аэрофлот: данные об отмене рейсов на интернет-ресурсах зачастую некорректны - РИА Новости, 30.12.2022

Аэрофлот: данные об отмене рейсов на интернет-ресурсах зачастую некорректны

В преддверии праздничных дней обращаем внимание, что информация об отменах рейсов в новогодние праздники, появляющаяся на интернет-ресурсах, ретранслирующих... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T19:56

2022-12-30T19:56

2022-12-30T19:56

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МОСКВА, 30 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". В преддверии праздничных дней обращаем внимание, что информация об отменах рейсов в новогодние праздники, появляющаяся на интернет-ресурсах, ретранслирующих онлайн-расписание общественного и воздушного транспорта, зачастую некорректно отражает реальную ситуацию.Новогоднее расписание формируется авиакомпаниями заблаговременно, до начала зимнего сезона, и учитывает исторически традиционную загрузку рейсов по некоторым направлениям в указанный период. Пассажиры оповещаются об изменениях в расписании новогодних рейсов еще осенью – авиакомпания предлагает им наиболее удобные и ближайшие по времени варианты перелёта. При этом, информационные системы аэропортов технически отображают все рейсы сезонного расписания, без учета заблаговременно отмененных авиакомпаниями на новогодний период.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы