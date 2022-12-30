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Аэрофлот: данные об отмене рейсов на интернет-ресурсах зачастую некорректны - РИА Новости, 30.12.2022
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Аэрофлот: данные об отмене рейсов на интернет-ресурсах зачастую некорректны
Аэрофлот: данные об отмене рейсов на интернет-ресурсах зачастую некорректны - РИА Новости, 30.12.2022
Аэрофлот: данные об отмене рейсов на интернет-ресурсах зачастую некорректны
В преддверии праздничных дней обращаем внимание, что информация об отменах рейсов в новогодние праздники, появляющаяся на интернет-ресурсах, ретранслирующих... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T19:56
2022-12-30T19:56
пресс-релизы
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МОСКВА, 30 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". В преддверии праздничных дней обращаем внимание, что информация об отменах рейсов в новогодние праздники, появляющаяся на интернет-ресурсах, ретранслирующих онлайн-расписание общественного и воздушного транспорта, зачастую некорректно отражает реальную ситуацию.Новогоднее расписание формируется авиакомпаниями заблаговременно, до начала зимнего сезона, и учитывает исторически традиционную загрузку рейсов по некоторым направлениям в указанный период. Пассажиры оповещаются об изменениях в расписании новогодних рейсов еще осенью – авиакомпания предлагает им наиболее удобные и ближайшие по времени варианты перелёта. При этом, информационные системы аэропортов технически отображают все рейсы сезонного расписания, без учета заблаговременно отмененных авиакомпаниями на новогодний период.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы
19:56 30.12.2022

Аэрофлот: данные об отмене рейсов на интернет-ресурсах зачастую некорректны

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкЖенщина возле информационного табло в аэропорту
Женщина возле информационного табло в аэропорту - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Женщина возле информационного табло в аэропорту
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МОСКВА, 30 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". В преддверии праздничных дней обращаем внимание, что информация об отменах рейсов в новогодние праздники, появляющаяся на интернет-ресурсах, ретранслирующих онлайн-расписание общественного и воздушного транспорта, зачастую некорректно отражает реальную ситуацию.
Новогоднее расписание формируется авиакомпаниями заблаговременно, до начала зимнего сезона, и учитывает исторически традиционную загрузку рейсов по некоторым направлениям в указанный период. Пассажиры оповещаются об изменениях в расписании новогодних рейсов еще осенью – авиакомпания предлагает им наиболее удобные и ближайшие по времени варианты перелёта. При этом, информационные системы аэропортов технически отображают все рейсы сезонного расписания, без учета заблаговременно отмененных авиакомпаниями на новогодний период.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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