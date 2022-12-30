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Протоиерей назвал сталинские репрессии классовым геноцидом - РИА Новости, 30.12.2022
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Протоиерей назвал сталинские репрессии классовым геноцидом
Протоиерей назвал сталинские репрессии классовым геноцидом - РИА Новости, 30.12.2022
Протоиерей назвал сталинские репрессии классовым геноцидом
Репрессии сталинской эпохи были не просто против буржуазии, белогвардейцев, крестьянства и духовенства, эту расправу можно считать классовым геноцидом, заявил в РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T06:47
2022-12-30T09:57
владимир вигилянский
ссср
россия
общество
иосиф сталин (джугашвили)
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Репрессии сталинской эпохи были не просто против буржуазии, белогвардейцев, крестьянства и духовенства, эту расправу можно считать классовым геноцидом, заявил в интервью РИА Новости настоятель Татианинского храма при МГУ, известный церковный публицист, возглавлявший ранее пресс-службу патриарха Алексия II, а затем патриарха Кирилла, протоиерей Владимир Вигилянский. "Репрессии сталинской эпохи были не просто против врагов новой власти – помещиков, дворян, военнослужащих, буржуазии, монархистов, белогвардейцев, – но и против крестьянства, духовенства, интеллигенции, чиновничества, инакомыслящих. Расправу над ними можно охарактеризовать как классовый геноцид", – сказал он в интервью в день столетия образования СССР. По его словам, уже в хрущевские времена "интеллигенция вообще не заметила" всплеска репрессий в отношении духовенства. "Между тем сотни священнослужителей были посажены в тюрьмы и лагеря по экономическим преступлениям", – добавил Вигилянский. Священнослужитель рассказал, что репрессиям подверглись его отец и дед по материнской линии. Прадед Вигилянского же после полугодового тюремного заключения в ЧК был изгнан из России. "Я родился в ссылке. Мама – она была писательницей – попала в черный список за не изданный в СССР роман, вышедший за рубежом в 1978 году. Меня выгнали из Педагогического института за подпольный самиздатовский журнал", – добавил протоиерей.
https://ria.ru/20221129/stalin-1835022666.html
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владимир вигилянский, ссср, россия, общество, иосиф сталин (джугашвили)
Владимир Вигилянский, СССР, Россия, Общество, Иосиф Сталин (Джугашвили)
06:47 30.12.2022 (обновлено: 09:57 30.12.2022)
 
Протоиерей назвал сталинские репрессии классовым геноцидом

Протоиерей Владимир Вигилянский: сталинские репрессии можно считать классовым геноцидом

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПротоиерей Владимир Вигилянский
Протоиерей Владимир Вигилянский - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Протоиерей Владимир Вигилянский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Репрессии сталинской эпохи были не просто против буржуазии, белогвардейцев, крестьянства и духовенства, эту расправу можно считать классовым геноцидом, заявил в интервью РИА Новости настоятель Татианинского храма при МГУ, известный церковный публицист, возглавлявший ранее пресс-службу патриарха Алексия II, а затем патриарха Кирилла, протоиерей Владимир Вигилянский.
"Репрессии сталинской эпохи были не просто против врагов новой власти – помещиков, дворян, военнослужащих, буржуазии, монархистов, белогвардейцев, – но и против крестьянства, духовенства, интеллигенции, чиновничества, инакомыслящих. Расправу над ними можно охарактеризовать как классовый геноцид", – сказал он в интервью в день столетия образования СССР.
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По его словам, уже в хрущевские времена "интеллигенция вообще не заметила" всплеска репрессий в отношении духовенства.
"Между тем сотни священнослужителей были посажены в тюрьмы и лагеря по экономическим преступлениям", – добавил Вигилянский.
Священнослужитель рассказал, что репрессиям подверглись его отец и дед по материнской линии. Прадед Вигилянского же после полугодового тюремного заключения в ЧК был изгнан из России.
"Я родился в ссылке. Мама – она была писательницей – попала в черный список за не изданный в СССР роман, вышедший за рубежом в 1978 году. Меня выгнали из Педагогического института за подпольный самиздатовский журнал", – добавил протоиерей.
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