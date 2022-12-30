https://ria.ru/20221230/repressii-1842383326.html

Протоиерей назвал сталинские репрессии классовым геноцидом

Протоиерей назвал сталинские репрессии классовым геноцидом - РИА Новости, 30.12.2022

Протоиерей назвал сталинские репрессии классовым геноцидом

Репрессии сталинской эпохи были не просто против буржуазии, белогвардейцев, крестьянства и духовенства, эту расправу можно считать классовым геноцидом, заявил в РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T06:47

2022-12-30T06:47

2022-12-30T09:57

владимир вигилянский

ссср

россия

общество

иосиф сталин (джугашвили)

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Репрессии сталинской эпохи были не просто против буржуазии, белогвардейцев, крестьянства и духовенства, эту расправу можно считать классовым геноцидом, заявил в интервью РИА Новости настоятель Татианинского храма при МГУ, известный церковный публицист, возглавлявший ранее пресс-службу патриарха Алексия II, а затем патриарха Кирилла, протоиерей Владимир Вигилянский. "Репрессии сталинской эпохи были не просто против врагов новой власти – помещиков, дворян, военнослужащих, буржуазии, монархистов, белогвардейцев, – но и против крестьянства, духовенства, интеллигенции, чиновничества, инакомыслящих. Расправу над ними можно охарактеризовать как классовый геноцид", – сказал он в интервью в день столетия образования СССР. По его словам, уже в хрущевские времена "интеллигенция вообще не заметила" всплеска репрессий в отношении духовенства. "Между тем сотни священнослужителей были посажены в тюрьмы и лагеря по экономическим преступлениям", – добавил Вигилянский. Священнослужитель рассказал, что репрессиям подверглись его отец и дед по материнской линии. Прадед Вигилянского же после полугодового тюремного заключения в ЧК был изгнан из России. "Я родился в ссылке. Мама – она была писательницей – попала в черный список за не изданный в СССР роман, вышедший за рубежом в 1978 году. Меня выгнали из Педагогического института за подпольный самиздатовский журнал", – добавил протоиерей.

https://ria.ru/20221129/stalin-1835022666.html

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владимир вигилянский, ссср, россия, общество, иосиф сталин (джугашвили)