https://ria.ru/20221230/raketa-1842570814.html

Турецкая ракета SIPER поразила цель на удалении более 100 километров

Турецкая ракета SIPER поразила цель на удалении более 100 километров - РИА Новости, 30.12.2022

Турецкая ракета SIPER поразила цель на удалении более 100 километров

Турецкая испытательная ракета SIPER успешно поразила цель на дальности более 100 километров, сообщил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T23:30

2022-12-30T23:30

2022-12-30T23:30

в мире

исмаил демир

турция

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АНКАРА, 30 дек – РИА Новости. Турецкая испытательная ракета SIPER успешно поразила цель на дальности более 100 километров, сообщил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. "Новогодний подарок от нашей оборонной промышленности нашей нации, когда мы вступаем в столетие (в 2023 году Турецкая Республика будет отмечать столетие – ред). Управляемая испытательная ракета из системы SIPER Product-1, которая является ключевой для нашей противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности, успешно поразила цель на дальности более 100 километров", - написал Демир в Twıtter.

https://ria.ru/20221229/soyuznik-1842365244.html

турция

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в мире, исмаил демир, турция