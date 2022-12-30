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Турецкая ракета SIPER поразила цель на удалении более 100 километров - РИА Новости, 30.12.2022
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Турецкая ракета SIPER поразила цель на удалении более 100 километров
Турецкая ракета SIPER поразила цель на удалении более 100 километров - РИА Новости, 30.12.2022
Турецкая ракета SIPER поразила цель на удалении более 100 километров
Турецкая испытательная ракета SIPER успешно поразила цель на дальности более 100 километров, сообщил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T23:30
2022-12-30T23:30
в мире
исмаил демир
турция
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АНКАРА, 30 дек – РИА Новости. Турецкая испытательная ракета SIPER успешно поразила цель на дальности более 100 километров, сообщил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. "Новогодний подарок от нашей оборонной промышленности нашей нации, когда мы вступаем в столетие (в 2023 году Турецкая Республика будет отмечать столетие – ред). Управляемая испытательная ракета из системы SIPER Product-1, которая является ключевой для нашей противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности, успешно поразила цель на дальности более 100 километров", - написал Демир в Twıtter.
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в мире, исмаил демир, турция
В мире, Исмаил Демир, Турция
23:30 30.12.2022
 
Турецкая ракета SIPER поразила цель на удалении более 100 километров

Турецкая ракета SIPER успешно поразила цель на удалении более 100 километров

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск ракеты
Пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракеты. Архивное фото
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АНКАРА, 30 дек – РИА Новости. Турецкая испытательная ракета SIPER успешно поразила цель на дальности более 100 километров, сообщил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
"Новогодний подарок от нашей оборонной промышленности нашей нации, когда мы вступаем в столетие (в 2023 году Турецкая Республика будет отмечать столетие – ред). Управляемая испытательная ракета из системы SIPER Product-1, которая является ключевой для нашей противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности, успешно поразила цель на дальности более 100 километров", - написал Демир в Twıtter.
Министр обороны Греции Никос Панайотопулос - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря, 23:39
Министр обороны Греции отреагировал на угрозы войной со стороны Турции
 
В миреИсмаил ДемирТурция
 
 
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