15:12 30.12.2022 (обновлено: 19:50 30.12.2022)
Совбез Белоруссии назвал падение украинской ракеты неслучайным
Глава Совбеза Вольфович: маловероятно, что украинская ракета упала в Белоруссии случайно
© Фото предоставлено агентством "БЕЛТА"/Вадим ЯкубенокЧасти украинской ракеты на территории Белоруссии
Части украинской ракеты на территории Белоруссии
МИНСК, 30 дек — РИА Новости. Маловероятно, что украинская ракета упала в Белоруссии случайно, заявил в интервью Sputnik Беларусь госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.
"Киев любыми путями стремится спровоцировать региональный конфликт. Украинской стороне недостаточно войны на своей территории. Примером тому — недавний инцидент с уничтожением украинской ракеты С-300. Причину ее прилета на нашу территорию мы выясним. Но гарантий того, что она залетела к нам случайно, крайне мало. По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел", — высказался он.
В Минске понимают, кто стоит за столь безответственными действиями, уточнил генерал-лейтенант.
"Но уверен, подобные провокационные попытки искусственно сформировать casus belli (повод для войны) безуспешны", — добавил Вольфович.
Госсекретарь отметил, что белорусская армия внимательно следит за обстановкой возле своих границ. По его словам, ситуация остается напряженной — военные отмечают рост интенсивности разведывательных мероприятий с применением беспилотников.
"Могу с полной уверенностью сказать, мы способны ответить на любые вызовы и угрозы и, поверьте, мало не покажется", — подчеркнул военный.
Вольфович добавил, что Минск проводит миролюбивую политику, закрепленную в оборонительной доктрине страны.
Накануне утром на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области нашли обломки, которые оказались зенитной ракетой С-300, выпущенной с территории Украины. Позже в белорусском Минобороны заявили, что ракету сбили силы противовоздушной обороны. Сведений о пострадавших нет.
Накануне утром на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области нашли обломки, которые оказались зенитной ракетой С-300, выпущенной с территории Украины. Позже в белорусском Минобороны заявили, что ракету сбили силы противовоздушной обороны. Сведений о пострадавших нет.
О произошедшем немедленно доложили президенту Александру Лукашенко. По его поручению расследованием занялась группа специалистов из Следственного комитета и Минобороны, ей предстоит установить причины падения ракеты.
В военном ведомстве Украины заявили, что готовы провести расследование инцидента и пригласить экспертов, не связанных с Россией.