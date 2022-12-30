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Совбез Белоруссии назвал падение украинской ракеты неслучайным - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/raketa-1842485862.html
Совбез Белоруссии назвал падение украинской ракеты неслучайным
Совбез Белоруссии назвал падение украинской ракеты неслучайным - РИА Новости, 30.12.2022
Совбез Белоруссии назвал падение украинской ракеты неслучайным
Маловероятно, что украинская ракета упала в Белоруссии случайно, заявил в интервью Sputnik Беларусь госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:12
2022-12-30T19:50
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
александр вольфович
зрк с-300
украина
александр лукашенко
минск
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МИНСК, 30 дек — РИА Новости. Маловероятно, что украинская ракета упала в Белоруссии случайно, заявил в интервью Sputnik Беларусь госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.В Минске понимают, кто стоит за столь безответственными действиями, уточнил генерал-лейтенант."Но уверен, подобные провокационные попытки искусственно сформировать casus belli (повод для войны) безуспешны", — добавил Вольфович.Госсекретарь отметил, что белорусская армия внимательно следит за обстановкой возле своих границ. По его словам, ситуация остается напряженной — военные отмечают рост интенсивности разведывательных мероприятий с применением беспилотников.Вольфович добавил, что Минск проводит миролюбивую политику, закрепленную в оборонительной доктрине страны. Накануне утром на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области нашли обломки, которые оказались зенитной ракетой С-300, выпущенной с территории Украины. Позже в белорусском Минобороны заявили, что ракету сбили силы противовоздушной обороны. Сведений о пострадавших нет.О произошедшем немедленно доложили президенту Александру Лукашенко. По его поручению расследованием занялась группа специалистов из Следственного комитета и Минобороны, ей предстоит установить причины падения ракеты.В военном ведомстве Украины заявили, что готовы провести расследование инцидента и пригласить экспертов, не связанных с Россией.
https://ria.ru/20221230/raketa-1842396591.html
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Траектория полета украинской ракеты на территории Белоруссии
Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики. Воздушную цель поразили в районе 10:00 мск.
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в мире, белоруссия, александр вольфович, зрк с-300, украина, александр лукашенко, минск, ивановский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Александр Вольфович, ЗРК С-300, Украина, Александр Лукашенко, Минск, Ивановский район
15:12 30.12.2022 (обновлено: 19:50 30.12.2022)
 
Совбез Белоруссии назвал падение украинской ракеты неслучайным

Глава Совбеза Вольфович: маловероятно, что украинская ракета упала в Белоруссии случайно

© Фото предоставлено агентством "БЕЛТА"/Вадим ЯкубенокЧасти украинской ракеты на территории Белоруссии
Части украинской ракеты на территории Белоруссии
© Фото предоставлено агентством "БЕЛТА"/Вадим Якубенок
Части украинской ракеты на территории Белоруссии
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МИНСК, 30 дек — РИА Новости. Маловероятно, что украинская ракета упала в Белоруссии случайно, заявил в интервью Sputnik Беларусь госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.

"Киев любыми путями стремится спровоцировать региональный конфликт. Украинской стороне недостаточно войны на своей территории. Примером тому недавний инцидент с уничтожением украинской ракеты С-300. Причину ее прилета на нашу территорию мы выясним. Но гарантий того, что она залетела к нам случайно, крайне мало. По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел", — высказался он.

В Минске понимают, кто стоит за столь безответственными действиями, уточнил генерал-лейтенант.
"Но уверен, подобные провокационные попытки искусственно сформировать casus belli (повод для войны) безуспешны", — добавил Вольфович.
Госсекретарь отметил, что белорусская армия внимательно следит за обстановкой возле своих границ. По его словам, ситуация остается напряженной — военные отмечают рост интенсивности разведывательных мероприятий с применением беспилотников.
"Могу с полной уверенностью сказать, мы способны ответить на любые вызовы и угрозы и, поверьте, мало не покажется", — подчеркнул военный.
Вольфович добавил, что Минск проводит миролюбивую политику, закрепленную в оборонительной доктрине страны.

Накануне утром на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области нашли обломки, которые оказались зенитной ракетой С-300, выпущенной с территории Украины. Позже в белорусском Минобороны заявили, что ракету сбили силы противовоздушной обороны. Сведений о пострадавших нет.
Части украинской ракеты на территории Беларуси - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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О произошедшем немедленно доложили президенту Александру Лукашенко. По его поручению расследованием занялась группа специалистов из Следственного комитета и Минобороны, ей предстоит установить причины падения ракеты.
В военном ведомстве Украины заявили, что готовы провести расследование инцидента и пригласить экспертов, не связанных с Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияАлександр ВольфовичЗРК С-300УкраинаАлександр ЛукашенкоМинскИвановский район
 
 
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