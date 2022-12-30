https://ria.ru/20221230/raketa-1842485862.html

Совбез Белоруссии назвал падение украинской ракеты неслучайным

Совбез Белоруссии назвал падение украинской ракеты неслучайным - РИА Новости, 30.12.2022

Совбез Белоруссии назвал падение украинской ракеты неслучайным

Маловероятно, что украинская ракета упала в Белоруссии случайно, заявил в интервью Sputnik Беларусь госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:12

2022-12-30T15:12

2022-12-30T19:50

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

александр вольфович

зрк с-300

украина

александр лукашенко

минск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842394040_0:46:870:535_1920x0_80_0_0_bf0928d05a642e27df1a4eb12c93fcbc.jpg

МИНСК, 30 дек — РИА Новости. Маловероятно, что украинская ракета упала в Белоруссии случайно, заявил в интервью Sputnik Беларусь госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.В Минске понимают, кто стоит за столь безответственными действиями, уточнил генерал-лейтенант."Но уверен, подобные провокационные попытки искусственно сформировать casus belli (повод для войны) безуспешны", — добавил Вольфович.Госсекретарь отметил, что белорусская армия внимательно следит за обстановкой возле своих границ. По его словам, ситуация остается напряженной — военные отмечают рост интенсивности разведывательных мероприятий с применением беспилотников.Вольфович добавил, что Минск проводит миролюбивую политику, закрепленную в оборонительной доктрине страны. Накануне утром на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области нашли обломки, которые оказались зенитной ракетой С-300, выпущенной с территории Украины. Позже в белорусском Минобороны заявили, что ракету сбили силы противовоздушной обороны. Сведений о пострадавших нет.О произошедшем немедленно доложили президенту Александру Лукашенко. По его поручению расследованием занялась группа специалистов из Следственного комитета и Минобороны, ей предстоит установить причины падения ракеты.В военном ведомстве Украины заявили, что готовы провести расследование инцидента и пригласить экспертов, не связанных с Россией.

https://ria.ru/20221230/raketa-1842396591.html

https://ria.ru/20221229/raketa-1842323890.html

белоруссия

украина

минск

ивановский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Траектория полета украинской ракеты на территории Белоруссии Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики. Воздушную цель поразили в районе 10:00 мск. 2022-12-30T15:12 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, александр вольфович, зрк с-300, украина, александр лукашенко, минск, ивановский район