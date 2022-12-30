https://ria.ru/20221230/raketa-1842470139.html

Жители Приморья наблюдали свечение от запущенной Южной Кореей ракеты

Жители Приморья наблюдали свечение от запущенной Южной Кореей ракеты - РИА Новости, 30.12.2022

Жители Приморья наблюдали свечение от запущенной Южной Кореей ракеты

Жители Приморья в пятницу вечером в соцсетях массово сообщают, что наблюдали свечение от ракеты, запущенной Южной Кореей. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:23

2022-12-30T14:23

2022-12-30T14:47

южная корея

сеул

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – РИА Новости. Жители Приморья в пятницу вечером в соцсетях массово сообщают, что наблюдали свечение от ракеты, запущенной Южной Кореей. Министерство обороны Южной Кореи в пятницу сообщило об очередном успешном испытании твердотопливной ракеты-носителя. Жители этой страны из разных городов, вероятно, стали очевидцами пуска. В пятницу вечером в южнокорейских соцсетях стали распространяться кадры взлета неизвестного снаряда. По словам очевидцев, ракета была замечена примерно в 18.10-18.30 по Сеулу (12.10-12.30 мск), она оставила в воздухе разноцветный след, что может объясняться минусовыми температурами в регионе. В пятницу вечером в соцсетях Приморья стали распространяться кадры свечения, схожего формой и цветом с тем, что запечатлен на кадрах, сделанных в Южной Корее. Явление наблюдали жители Владивостока, Славянки, Преображения, Сибирцево. Корреспондент РИА Новости увидела слабое свечение в виде конуса, находясь на острове Русском. Очевидцы из Преображения отмечают, что сначала свечение было в виде елки, потом ушло вверх. "Это очень медленно поднималось", - пишут они. В Примгидромете РИА Новости не уточнили характер свечения, но отметили, что это не метеорологическое явление.

https://ria.ru/20221228/provokatsii-1841957266.html

южная корея

сеул

владивосток

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южная корея, сеул, владивосток