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Жители Приморья наблюдали свечение от запущенной Южной Кореей ракеты - РИА Новости, 30.12.2022
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Жители Приморья наблюдали свечение от запущенной Южной Кореей ракеты
Жители Приморья наблюдали свечение от запущенной Южной Кореей ракеты - РИА Новости, 30.12.2022
Жители Приморья наблюдали свечение от запущенной Южной Кореей ракеты
Жители Приморья в пятницу вечером в соцсетях массово сообщают, что наблюдали свечение от ракеты, запущенной Южной Кореей. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:23
2022-12-30T14:47
южная корея
сеул
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – РИА Новости. Жители Приморья в пятницу вечером в соцсетях массово сообщают, что наблюдали свечение от ракеты, запущенной Южной Кореей. Министерство обороны Южной Кореи в пятницу сообщило об очередном успешном испытании твердотопливной ракеты-носителя. Жители этой страны из разных городов, вероятно, стали очевидцами пуска. В пятницу вечером в южнокорейских соцсетях стали распространяться кадры взлета неизвестного снаряда. По словам очевидцев, ракета была замечена примерно в 18.10-18.30 по Сеулу (12.10-12.30 мск), она оставила в воздухе разноцветный след, что может объясняться минусовыми температурами в регионе. В пятницу вечером в соцсетях Приморья стали распространяться кадры свечения, схожего формой и цветом с тем, что запечатлен на кадрах, сделанных в Южной Корее. Явление наблюдали жители Владивостока, Славянки, Преображения, Сибирцево. Корреспондент РИА Новости увидела слабое свечение в виде конуса, находясь на острове Русском. Очевидцы из Преображения отмечают, что сначала свечение было в виде елки, потом ушло вверх. "Это очень медленно поднималось", - пишут они. В Примгидромете РИА Новости не уточнили характер свечения, но отметили, что это не метеорологическое явление.
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южная корея, сеул, владивосток
Южная Корея, Сеул, Владивосток
14:23 30.12.2022 (обновлено: 14:47 30.12.2022)
 
Жители Приморья наблюдали свечение от запущенной Южной Кореей ракеты

Жители Приморья сообщили, что наблюдали свечение от запущенной Южной Кореей ракеты

© AP Photo / Ahn Young-joonСлед в небе после испытания южнокорейской твердотопливной ракеты-носителя. 30 декабря 2022
След в небе после испытания южнокорейской твердотопливной ракеты-носителя. 30 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
След в небе после испытания южнокорейской твердотопливной ракеты-носителя. 30 декабря 2022
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – РИА Новости. Жители Приморья в пятницу вечером в соцсетях массово сообщают, что наблюдали свечение от ракеты, запущенной Южной Кореей.
Министерство обороны Южной Кореи в пятницу сообщило об очередном успешном испытании твердотопливной ракеты-носителя. Жители этой страны из разных городов, вероятно, стали очевидцами пуска. В пятницу вечером в южнокорейских соцсетях стали распространяться кадры взлета неизвестного снаряда. По словам очевидцев, ракета была замечена примерно в 18.10-18.30 по Сеулу (12.10-12.30 мск), она оставила в воздухе разноцветный след, что может объясняться минусовыми температурами в регионе.
В пятницу вечером в соцсетях Приморья стали распространяться кадры свечения, схожего формой и цветом с тем, что запечатлен на кадрах, сделанных в Южной Корее. Явление наблюдали жители Владивостока, Славянки, Преображения, Сибирцево. Корреспондент РИА Новости увидела слабое свечение в виде конуса, находясь на острове Русском.
Очевидцы из Преображения отмечают, что сначала свечение было в виде елки, потом ушло вверх. "Это очень медленно поднималось", - пишут они.
В Примгидромете РИА Новости не уточнили характер свечения, но отметили, что это не метеорологическое явление.
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