https://ria.ru/20221230/raketa-1842465023.html

В Кремле прокомментировали падение украинской ракеты в Белоруссии

В Кремле прокомментировали падение украинской ракеты в Белоруссии - РИА Новости, 30.12.2022

В Кремле прокомментировали падение украинской ракеты в Белоруссии

Падение украинской ракеты в Белоруссии вызывает крайнюю обеспокоенность, военные РФ и Белоруссии находятся в постоянном контакте, заявил журналистам... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:01

2022-12-30T14:01

2022-12-30T14:14

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

зрк с-300

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Падение украинской ракеты в Белоруссии вызывает крайнюю обеспокоенность, военные РФ и Белоруссии находятся в постоянном контакте, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров", - сказал Песков.Он добавил, что военные России и Белоруссии "находятся в постоянном контакте" и "постоянно координируются". Такой "высочайший возможный уровень взаимного диалога" и его доверительный характер, по словам Пескова, помогает странам оперативно обмениваться информацией."Вы знаете, что ряд действий предприняла Белоруссия, в этой связи выступив с определенным демаршем перед украинской стороной. Но, еще раз повторяю, это событие, которое вызывает озабоченность", - заключил Песков.В четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали в Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины. Сведений о пострадавших нет.

https://ria.ru/20221230/raketa-1842396591.html

белоруссия

украина

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Траектория полета украинской ракеты на территории Белоруссии Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики. Воздушную цель поразили в районе 10:00 мск. 2022-12-30T14:01 true PT0M26S

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Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, зрк с-300, дмитрий песков, украина