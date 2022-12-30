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В Кремле прокомментировали падение украинской ракеты в Белоруссии - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/raketa-1842465023.html
В Кремле прокомментировали падение украинской ракеты в Белоруссии
В Кремле прокомментировали падение украинской ракеты в Белоруссии - РИА Новости, 30.12.2022
В Кремле прокомментировали падение украинской ракеты в Белоруссии
Падение украинской ракеты в Белоруссии вызывает крайнюю обеспокоенность, военные РФ и Белоруссии находятся в постоянном контакте, заявил журналистам... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:01
2022-12-30T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
зрк с-300
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Падение украинской ракеты в Белоруссии вызывает крайнюю обеспокоенность, военные РФ и Белоруссии находятся в постоянном контакте, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров", - сказал Песков.Он добавил, что военные России и Белоруссии "находятся в постоянном контакте" и "постоянно координируются". Такой "высочайший возможный уровень взаимного диалога" и его доверительный характер, по словам Пескова, помогает странам оперативно обмениваться информацией."Вы знаете, что ряд действий предприняла Белоруссия, в этой связи выступив с определенным демаршем перед украинской стороной. Но, еще раз повторяю, это событие, которое вызывает озабоченность", - заключил Песков.В четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали в Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины. Сведений о пострадавших нет.
https://ria.ru/20221230/raketa-1842396591.html
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Траектория полета украинской ракеты на территории Белоруссии
Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики. Воздушную цель поразили в районе 10:00 мск.
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в мире, белоруссия, зрк с-300, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, ЗРК С-300, Дмитрий Песков, Украина
14:01 30.12.2022 (обновлено: 14:14 30.12.2022)
 
В Кремле прокомментировали падение украинской ракеты в Белоруссии

Песков: падение украинской ракеты в Белоруссии вызывает крайнюю обеспокоенность

© Фото предоставлено агентством "БЕЛТА"/Вадим ЯкубенокЧасти украинской ракеты на территории Белоруссии
Части украинской ракеты на территории Белоруссии
© Фото предоставлено агентством "БЕЛТА"/Вадим Якубенок
Части украинской ракеты на территории Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Падение украинской ракеты в Белоруссии вызывает крайнюю обеспокоенность, военные РФ и Белоруссии находятся в постоянном контакте, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров", - сказал Песков.
Он добавил, что военные России и Белоруссии "находятся в постоянном контакте" и "постоянно координируются". Такой "высочайший возможный уровень взаимного диалога" и его доверительный характер, по словам Пескова, помогает странам оперативно обмениваться информацией.
"Вы знаете, что ряд действий предприняла Белоруссия, в этой связи выступив с определенным демаршем перед украинской стороной. Но, еще раз повторяю, это событие, которое вызывает озабоченность", - заключил Песков.
В четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали в Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины. Сведений о пострадавших нет.
Части украинской ракеты на территории Беларуси - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 09:43Специальная военная операция на Украине
В Белоруссии рассматривают две версии инцидента с украинской ракетой
 
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