https://ria.ru/20221230/raketa-1842465023.html
В Кремле прокомментировали падение украинской ракеты в Белоруссии
В Кремле прокомментировали падение украинской ракеты в Белоруссии - РИА Новости, 30.12.2022
В Кремле прокомментировали падение украинской ракеты в Белоруссии
Падение украинской ракеты в Белоруссии вызывает крайнюю обеспокоенность, военные РФ и Белоруссии находятся в постоянном контакте, заявил журналистам... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:01
2022-12-30T14:01
2022-12-30T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
зрк с-300
дмитрий песков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842394011_0:46:870:535_1920x0_80_0_0_3cd5dc1ec4000b241f2251670a5cd4e1.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Падение украинской ракеты в Белоруссии вызывает крайнюю обеспокоенность, военные РФ и Белоруссии находятся в постоянном контакте, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров", - сказал Песков.Он добавил, что военные России и Белоруссии "находятся в постоянном контакте" и "постоянно координируются". Такой "высочайший возможный уровень взаимного диалога" и его доверительный характер, по словам Пескова, помогает странам оперативно обмениваться информацией."Вы знаете, что ряд действий предприняла Белоруссия, в этой связи выступив с определенным демаршем перед украинской стороной. Но, еще раз повторяю, это событие, которое вызывает озабоченность", - заключил Песков.В четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали в Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины. Сведений о пострадавших нет.
https://ria.ru/20221230/raketa-1842396591.html
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842394011_80:0:791:533_1920x0_80_0_0_2728aaa129aca2451254049ef12f83c2.jpg
Траектория полета украинской ракеты на территории Белоруссии
Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики. Воздушную цель поразили в районе 10:00 мск.
2022-12-30T14:01
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, зрк с-300, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, ЗРК С-300, Дмитрий Песков, Украина
14:01 30.12.2022 (обновлено: 14:14 30.12.2022)
В Кремле прокомментировали падение украинской ракеты в Белоруссии
Песков: падение украинской ракеты в Белоруссии вызывает крайнюю обеспокоенность
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Падение украинской ракеты в Белоруссии вызывает крайнюю обеспокоенность, военные РФ и Белоруссии находятся в постоянном контакте, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров", - сказал Песков.
Он добавил, что военные России и Белоруссии "находятся в постоянном контакте" и "постоянно координируются". Такой "высочайший возможный уровень взаимного диалога" и его доверительный характер, по словам Пескова, помогает странам оперативно обмениваться информацией.
"Вы знаете, что ряд действий предприняла Белоруссия, в этой связи выступив с определенным демаршем перед украинской стороной. Но, еще раз повторяю, это событие, которое вызывает озабоченность", - заключил Песков.
В четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали в Брестской области
, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300
, выпущенная с территории Украины
. Сведений о пострадавших нет.