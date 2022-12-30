https://ria.ru/20221230/putin-1842566630.html

Путин разрешил недружественным странам платить в валюте за долги за газ

Путин разрешил недружественным странам платить в валюте за долги за газ - РИА Новости, 30.12.2022

Путин разрешил недружественным странам платить в валюте за долги за газ

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий расчеты в иностранной валюте с недружественными странами при оплате или взыскании задолженности за... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T22:24

2022-12-30T22:24

2022-12-30T23:30

экономика

россия

группа газ

владимир путин

евросоюз

газпром

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий расчеты в иностранной валюте с недружественными странами при оплате или взыскании задолженности за поставки российского газа, следует из документа на интернет-портале правовой информации.Этот указ дополняет пункт восемь другого изданного в конце марта указа, который установил с апреля порядок оплаты за российский газ в рублях с покупателями из недружественных государств. Согласно этому пункту, если покупатель передал обязательство по оплате другому лицу, оно исполняет его также в этом установленном порядке."Расчеты между российским поставщиком и иностранным покупателем при взыскании задолженности или погашении им задолженности перед российским поставщиком по контракту, поставка по которому осуществлена в полном объеме в соответствии с условиями такого контракта или прекращена на основании подпункта "б" пункта 1 настоящего указа, могут производиться в иностранной валюте, указанной в таком контракте", — говорится в новом документе.При этом отмечается, что оплату следует производить на специальный счет поставщика, открытый уполномоченным банком в указанной в контракте иностранной валюте.На прошлой неделе министры энергетики стран Евросоюза договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, если цена месячного фьючерса по TTF будет выше 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней. Применять механизм планируется с февраля на всех виртуальных площадках торговли газом в ЕС. Но на внебиржевые сделки он не распространяется.По словам Владимира Путина, попытка административного регулирования цен ни к чему хорошему не приведет ни в газовой сфере, ни в нефтяной. И если это нарушит контракты "Газпрома" с контрагентами, то Россия оставляет за собой право на ответ, отметил президент.В марте российский лидер заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с "Газпромом".

https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html

https://ria.ru/20221223/gaz-1840755475.html

https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839304323.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, группа газ, владимир путин, евросоюз, газпром