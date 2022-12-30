https://ria.ru/20221230/putin-1842511391.html

СМИ: экс-премьер Британии Блэр хотел подтолкнуть Путина к западным взглядам

СМИ: экс-премьер Британии Блэр хотел подтолкнуть Путина к западным взглядам - РИА Новости, 30.12.2022

СМИ: экс-премьер Британии Блэр хотел подтолкнуть Путина к западным взглядам

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (занимал этот пост с 1997 по 2007 год) в 2001 году считал, что президент РФ Владимир Путин по своему... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:33

2022-12-30T16:33

2022-12-30T16:33

в мире

владимир путин

тони блэр

россия

великобритания

шарль де голль

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (занимал этот пост с 1997 по 2007 год) в 2001 году считал, что президент РФ Владимир Путин по своему патриотичному отношению к родной стране сравним с французским лидером и основателем Пятой республики Шарлем де Голлем, он должен занять место за "главным столом" мировых держав, но его нужно "подтолкнуть к западным взглядам", сообщает газета Guardian со ссылкой на рассекреченные документы, опубликованные британским национальным архивом в Кью. "Он считал, что лучше позволить Путину занять место за главным столом и подтолкнуть его к западным взглядам, а также к западной экономической модели", - приводит издание отрывок из документа, в котором содержится информация о встрече Блэра с тогдашним вице-президентом США Диком Чейни в феврале 2001 года. Тогда во время встречи Блэр описал Путина "как патриота России, остро осознающего, что Россия потеряла свое место в мире", и сравнил российского лидера с Шарлем Де Голлем, отметив их схожий образ мышления. Согласно еще одним рассекреченным документам, во время визита в Москву Блэр подарил Путину к его дню рождения серебряные запонки с символикой Даунинг-стрит. Отмечается, что Путин стал первым иностранным лидером, получившим такой подарок. Во время этого визита Блэр высоко оценил сильное руководство Путина и повторил, что холодная война закончилась, пишет издание.

https://ria.ru/20211227/putin-1765735097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир путин, тони блэр, россия, великобритания, шарль де голль