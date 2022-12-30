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СМИ: экс-премьер Британии Блэр хотел подтолкнуть Путина к западным взглядам - РИА Новости, 30.12.2022
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СМИ: экс-премьер Британии Блэр хотел подтолкнуть Путина к западным взглядам
СМИ: экс-премьер Британии Блэр хотел подтолкнуть Путина к западным взглядам - РИА Новости, 30.12.2022
СМИ: экс-премьер Британии Блэр хотел подтолкнуть Путина к западным взглядам
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (занимал этот пост с 1997 по 2007 год) в 2001 году считал, что президент РФ Владимир Путин по своему... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:33
2022-12-30T16:33
в мире
владимир путин
тони блэр
россия
великобритания
шарль де голль
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (занимал этот пост с 1997 по 2007 год) в 2001 году считал, что президент РФ Владимир Путин по своему патриотичному отношению к родной стране сравним с французским лидером и основателем Пятой республики Шарлем де Голлем, он должен занять место за "главным столом" мировых держав, но его нужно "подтолкнуть к западным взглядам", сообщает газета Guardian со ссылкой на рассекреченные документы, опубликованные британским национальным архивом в Кью. "Он считал, что лучше позволить Путину занять место за главным столом и подтолкнуть его к западным взглядам, а также к западной экономической модели", - приводит издание отрывок из документа, в котором содержится информация о встрече Блэра с тогдашним вице-президентом США Диком Чейни в феврале 2001 года. Тогда во время встречи Блэр описал Путина "как патриота России, остро осознающего, что Россия потеряла свое место в мире", и сравнил российского лидера с Шарлем Де Голлем, отметив их схожий образ мышления. Согласно еще одним рассекреченным документам, во время визита в Москву Блэр подарил Путину к его дню рождения серебряные запонки с символикой Даунинг-стрит. Отмечается, что Путин стал первым иностранным лидером, получившим такой подарок. Во время этого визита Блэр высоко оценил сильное руководство Путина и повторил, что холодная война закончилась, пишет издание.
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в мире, владимир путин, тони блэр, россия, великобритания, шарль де голль
В мире, Владимир Путин, Тони Блэр, Россия, Великобритания, Шарль де Голль
16:33 30.12.2022
 
СМИ: экс-премьер Британии Блэр хотел подтолкнуть Путина к западным взглядам

Guardian: Блэр сравнивал Путина с де Голлем и хотел подтолкнуть к западным взглядам

© РИА Новости / Астахов ДмитрийВладимир Путин и Тони Блэр
Владимир Путин и Тони Блэр - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Астахов Дмитрий
Владимир Путин и Тони Блэр. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (занимал этот пост с 1997 по 2007 год) в 2001 году считал, что президент РФ Владимир Путин по своему патриотичному отношению к родной стране сравним с французским лидером и основателем Пятой республики Шарлем де Голлем, он должен занять место за "главным столом" мировых держав, но его нужно "подтолкнуть к западным взглядам", сообщает газета Guardian со ссылкой на рассекреченные документы, опубликованные британским национальным архивом в Кью.
"Он считал, что лучше позволить Путину занять место за главным столом и подтолкнуть его к западным взглядам, а также к западной экономической модели", - приводит издание отрывок из документа, в котором содержится информация о встрече Блэра с тогдашним вице-президентом США Диком Чейни в феврале 2001 года. Тогда во время встречи Блэр описал Путина "как патриота России, остро осознающего, что Россия потеряла свое место в мире", и сравнил российского лидера с Шарлем Де Голлем, отметив их схожий образ мышления.
Согласно еще одним рассекреченным документам, во время визита в Москву Блэр подарил Путину к его дню рождения серебряные запонки с символикой Даунинг-стрит. Отмечается, что Путин стал первым иностранным лидером, получившим такой подарок. Во время этого визита Блэр высоко оценил сильное руководство Путина и повторил, что холодная война закончилась, пишет издание.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 21:47
Внук Шарля де Голля назвал Путина большим президентом
 
В миреВладимир ПутинТони БлэрРоссияВеликобританияШарль де Голль
 
 
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