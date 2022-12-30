https://ria.ru/20221230/putin-1842402022.html
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 30.12.2022
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, 79% считают, что он хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:12
2022-12-30T10:12
2022-12-30T10:12
россия
фонд "общественное мнение"
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, 79% считают, что он хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". Большинство опрошенных "скорее доверяют" главе государства - таких 77%. "Скорее не доверяют" ему 14% респондентов. Ещё 9% затруднились с ответом. Считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 79% опрошенных, 10% уверены, что он работает скорее плохо. Затруднились с ответом 11% респондентов. Опрос "ФОМнибус" провели 23-25 декабря среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фонд "общественное мнение", владимир путин, общество
Россия, Фонд "Общественное мнение", Владимир Путин, Общество
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Опрос ФОМ показал, что 76 процентов россиян положительно оценивают работу Путина