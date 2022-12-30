https://ria.ru/20221230/putin-1842402022.html

Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 30.12.2022

Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, 79% считают, что он хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:12

2022-12-30T10:12

2022-12-30T10:12

россия

фонд "общественное мнение"

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, 79% считают, что он хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". Большинство опрошенных "скорее доверяют" главе государства - таких 77%. "Скорее не доверяют" ему 14% респондентов. Ещё 9% затруднились с ответом. Считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 79% опрошенных, 10% уверены, что он работает скорее плохо. Затруднились с ответом 11% респондентов. Опрос "ФОМнибус" провели 23-25 декабря среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20221229/gosuslug-1842337236.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, фонд "общественное мнение", владимир путин, общество