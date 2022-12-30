https://ria.ru/20221230/puteshestviya-1842211947.html

Эксперты назвали самые необычные океанариумы России и мира

Эксперты назвали самые необычные океанариумы России и мира - РИА Новости, 30.12.2022

Эксперты назвали самые необычные океанариумы России и мира

Эксперты назвали самые интересные и популярные океанариумы России и мира, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T03:55

2022-12-30T03:55

2022-12-30T04:25

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

москвариум

владивосток

санкт-петербург

россия

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Эксперты назвали самые интересные и популярные океанариумы России и мира, сообщает АТОР."В России есть несколько больших аквариумов, которые удивят и взрослых, и детей. Первый из них — это, конечно, "Москвариум", что находится в столице и считается одним из самых больших в мире", — отмечают в ассоциации. Там можно увидеть дельфинов, скатов, касаток, белух, всего — более 12 тысяч обитателей. Также подводные музеи есть в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Когалыме.Из Европе, помимо известного (но недавно лопнувшего) гигантского аквариума в Берлине, полюбоваться на жителей морских глубин можно в испанской Валенсии, датском Копенгагене. Также – в американском штате Джорджия.Но самый популярный океанариум находится в Дубае в торговом центре DUBAI MALL. Там живут около 30 тысяч обитателей, в том числе 400 видов акул и скатов. Для туристов есть даже опция погружения с аквалангом.

https://ria.ru/20221217/ryby-1839336591.html

владивосток

санкт-петербург

россия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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