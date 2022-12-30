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Боец "Группы Вагнера" под Артемовском показал трофейный итальянский пулемет - РИА Новости, 30.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/pulemet-1842489958.html
Боец "Группы Вагнера" под Артемовском показал трофейный итальянский пулемет
Боец "Группы Вагнера" под Артемовском показал трофейный итальянский пулемет - РИА Новости, 30.12.2022
Боец "Группы Вагнера" под Артемовском показал трофейный итальянский пулемет
Бойцы "Группы Вагнер" добыли в боях за Артемовск (украинское название - Бахмут) в Донбассе итальянский пулемет MG 42/59, который использовали украинские... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:26
2022-12-30T15:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
чвк "вагнер"
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
артемовск
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнер" добыли в боях за Артемовск (украинское название - Бахмут) в Донбассе итальянский пулемет MG 42/59, который использовали украинские силовики, передает корреспондент РИА Новости. "Это флаг "Правого Сектора"* (организация запрещена на территории РФ – ред.), как я понимаю. Из вооружения NLAW и много других (образцов), вот MG-42 "затрофеили", - рассказывает один из бойцов "Группы Вагнера", демонстрируя итальянский пулемет MG 42/59 калибром 7.62 NATO 1966 года выпуска. Прообраз этого оружия - немецкий MG-42, с которым воевали войска нацистской Германии в период Второй Мировой Войны. За свою высокую скорострельность – 1200 выстрелов в минуту – он получил у союзников прозвище "Циркулярная пила Гитлера". Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. Потеря населенного пункта неизбежно станет для киевских войск тяжелым ударом: это серьезно затруднит подвоз боеприпасов и топлива, переброску подкреплений. Понимая стратегическую значимость Артемовска, украинский генштаб перебрасывает для его обороны все доступные резервы, не считаясь с потерями.* Запрещенная в России организация
https://ria.ru/20221212/donbass-1837984132.html
россия
украина
донецкая народная республика
артемовск
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безопасность, россия, чвк "вагнер", украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, артемовск, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ЧВК "Вагнер", Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:26 30.12.2022
 
Боец "Группы Вагнера" под Артемовском показал трофейный итальянский пулемет

Боец "Группы Вагнера" показал итальянский пулемет MG 42/59, добытый в боях под Артемовском

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнер" добыли в боях за Артемовск (украинское название - Бахмут) в Донбассе итальянский пулемет MG 42/59, который использовали украинские силовики, передает корреспондент РИА Новости.
"Это флаг "Правого Сектора"* (организация запрещена на территории РФ – ред.), как я понимаю. Из вооружения NLAW и много других (образцов), вот MG-42 "затрофеили", - рассказывает один из бойцов "Группы Вагнера", демонстрируя итальянский пулемет MG 42/59 калибром 7.62 NATO 1966 года выпуска.
Прообраз этого оружия - немецкий MG-42, с которым воевали войска нацистской Германии в период Второй Мировой Войны. За свою высокую скорострельность – 1200 выстрелов в минуту – он получил у союзников прозвище "Циркулярная пила Гитлера".
Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. Потеря населенного пункта неизбежно станет для киевских войск тяжелым ударом: это серьезно затруднит подвоз боеприпасов и топлива, переброску подкреплений. Понимая стратегическую значимость Артемовска, украинский генштаб перебрасывает для его обороны все доступные резервы, не считаясь с потерями.
* Запрещенная в России организация
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧВК "Вагнер"УкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаАртемовскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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