https://ria.ru/20221230/pulemet-1842489958.html

Боец "Группы Вагнера" под Артемовском показал трофейный итальянский пулемет

Боец "Группы Вагнера" под Артемовском показал трофейный итальянский пулемет - РИА Новости, 30.12.2022

Боец "Группы Вагнера" под Артемовском показал трофейный итальянский пулемет

Бойцы "Группы Вагнер" добыли в боях за Артемовск (украинское название - Бахмут) в Донбассе итальянский пулемет MG 42/59, который использовали украинские... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:26

2022-12-30T15:26

2022-12-30T15:26

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

чвк "вагнер"

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

артемовск

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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнер" добыли в боях за Артемовск (украинское название - Бахмут) в Донбассе итальянский пулемет MG 42/59, который использовали украинские силовики, передает корреспондент РИА Новости. "Это флаг "Правого Сектора"* (организация запрещена на территории РФ – ред.), как я понимаю. Из вооружения NLAW и много других (образцов), вот MG-42 "затрофеили", - рассказывает один из бойцов "Группы Вагнера", демонстрируя итальянский пулемет MG 42/59 калибром 7.62 NATO 1966 года выпуска. Прообраз этого оружия - немецкий MG-42, с которым воевали войска нацистской Германии в период Второй Мировой Войны. За свою высокую скорострельность – 1200 выстрелов в минуту – он получил у союзников прозвище "Циркулярная пила Гитлера". Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. Потеря населенного пункта неизбежно станет для киевских войск тяжелым ударом: это серьезно затруднит подвоз боеприпасов и топлива, переброску подкреплений. Понимая стратегическую значимость Артемовска, украинский генштаб перебрасывает для его обороны все доступные резервы, не считаясь с потерями.* Запрещенная в России организация

https://ria.ru/20221212/donbass-1837984132.html

россия

украина

донецкая народная республика

артемовск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, чвк "вагнер", украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, артемовск, ситуация в днр и лнр