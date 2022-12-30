https://ria.ru/20221230/propazha-1842440446.html

Полиция на Урале более недели разыскивает пропавшую мать пятерых детей

Полиция на Урале более недели разыскивает пропавшую мать пятерых детей - РИА Новости, 30.12.2022

Полиция на Урале более недели разыскивает пропавшую мать пятерых детей

Свердловская полиция разыскивает мать пятерых детей, которая более недели назад ушла из дома и не вернулась, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:28

2022-12-30T12:28

2022-12-30T12:28

происшествия

валерий горелых

реж

алапаевск

россия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Свердловская полиция разыскивает мать пятерых детей, которая более недели назад ушла из дома и не вернулась, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. "По предварительным данным, разыскиваемая поехала в город Реж. Сотрудники отдела полиции Алапаевска проверяют возможные места, где может находиться женщина: авто- и железнодорожные вокзалы, больницы, а также опрашивают родственников и знакомых пропавшей", - сказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда "Лиза Алерт", у 36-летней пропавшей есть пятеро детей. Женщина 22 декабря уехала из своего дома в селе Коптелово Алапаевского района к отцу, но так у него и не появилась. "Обычно, когда она из одного села в другое уезжала, она заезжала к сестре. В этот раз к сестре она не зашла. Ведется информационный поиск, то есть мы максимально распространяем ориентировки по сети, отсматривали камеры, ждем свидетельств. У нас такое бывает нечасто, но женщина буквально как в воду канула. У нас нет никакой информации о том, где она может быть", - сказала собеседница агентства. В поисковом отряде отметили, что не могут подтвердить информацию в СМИ о том, что в день пропажи женщину увезли на машине в неизвестном направлении.

https://rsport.ria.ru/20221230/teyt-1842393010.html

https://ria.ru/20221229/doklad-1842314732.html

реж

алапаевск

россия

свердловская область

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происшествия, валерий горелых, реж, алапаевск, россия, свердловская область