Рейтинг@Mail.ru
Длина автомобильной пробки перед Крымским мостом превысила пять километров - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221230/probka-1842561622.html
Длина автомобильной пробки перед Крымским мостом превысила пять километров
Длина автомобильной пробки перед Крымским мостом превысила пять километров - РИА Новости, 30.12.2022
Длина автомобильной пробки перед Крымским мостом превысила пять километров
Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани превысила пять километров, проезд займет несколько часов, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T21:36
2022-12-30T21:37
краснодарский край
новый год
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152968/05/1529680580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0749383626f82c97fe07638e55cfae9f.jpg
КРАСНОДАР, 30 дек - РИА Новости. Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани превысила пять километров, проезд займет несколько часов, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Уточняется, что при планировании поездки необходимо закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами. По данным властей, перед въездом на мост со стороны Краснодарского края перед постом ДПС работает пункт обогрева для водителей и пассажиров. В пункте есть горячий чай, вода, установлены биотуалеты. Также организован подвоз воды водителям в пробке. При необходимости заработает полевая кухня. Ранее власти предупредили жителей Краснодарского края о возможных пробках на подъезде к Крымскому мосту в период новогодних праздников из-за ожидаемого увеличения транспортного потока в ближайшие полторы недели.
https://ria.ru/20221221/most-1840336273.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152968/05/1529680580_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0dda718dead0fb717ea318175510e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, новый год, общество
Краснодарский край, Новый год, Общество
21:36 30.12.2022 (обновлено: 21:37 30.12.2022)
 
Длина автомобильной пробки перед Крымским мостом превысила пять километров

Оперштаб Краснодарского края: длина пробки перед Крымским мостом превысила пять километров

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкМашины на Крымском мосту
Машины на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Машины на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 дек - РИА Новости. Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани превысила пять километров, проезд займет несколько часов, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Протяженность пробки перед Крымским мостом превысила пять километров. Пропускная способность пунктов сейчас составляет примерно 190 машин в час. Водителям необходимо учитывать, что количество автомобилей в очереди выросло по сравнению с утром 30 декабря, проезд через мост займет несколько часов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при планировании поездки необходимо закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами.
По данным властей, перед въездом на мост со стороны Краснодарского края перед постом ДПС работает пункт обогрева для водителей и пассажиров. В пункте есть горячий чай, вода, установлены биотуалеты. Также организован подвоз воды водителям в пробке. При необходимости заработает полевая кухня.
Ранее власти предупредили жителей Краснодарского края о возможных пробках на подъезде к Крымскому мосту в период новогодних праздников из-за ожидаемого увеличения транспортного потока в ближайшие полторы недели.
Мужчина смотрит на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 17:47Специальная военная операция на Украине
Врио главы СБУ пригрозил перерезать логистику на Крымском мосту
 
Краснодарский крайНовый годОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала