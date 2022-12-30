https://ria.ru/20221230/probka-1842561622.html
Длина автомобильной пробки перед Крымским мостом превысила пять километров
Длина автомобильной пробки перед Крымским мостом превысила пять километров - РИА Новости, 30.12.2022
Длина автомобильной пробки перед Крымским мостом превысила пять километров
Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани превысила пять километров, проезд займет несколько часов, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T21:36
2022-12-30T21:36
2022-12-30T21:37
краснодарский край
новый год
общество
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КРАСНОДАР, 30 дек - РИА Новости. Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани превысила пять километров, проезд займет несколько часов, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Уточняется, что при планировании поездки необходимо закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами. По данным властей, перед въездом на мост со стороны Краснодарского края перед постом ДПС работает пункт обогрева для водителей и пассажиров. В пункте есть горячий чай, вода, установлены биотуалеты. Также организован подвоз воды водителям в пробке. При необходимости заработает полевая кухня. Ранее власти предупредили жителей Краснодарского края о возможных пробках на подъезде к Крымскому мосту в период новогодних праздников из-за ожидаемого увеличения транспортного потока в ближайшие полторы недели.
https://ria.ru/20221221/most-1840336273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, новый год, общество
Краснодарский край, Новый год, Общество
21:36 30.12.2022 (обновлено: 21:37 30.12.2022)
Длина автомобильной пробки перед Крымским мостом превысила пять километров
Оперштаб Краснодарского края: длина пробки перед Крымским мостом превысила пять километров
КРАСНОДАР, 30 дек - РИА Новости. Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани превысила пять километров, проезд займет несколько часов, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Протяженность пробки перед Крымским мостом превысила пять километров. Пропускная способность пунктов сейчас составляет примерно 190 машин в час. Водителям необходимо учитывать, что количество автомобилей в очереди выросло по сравнению с утром 30 декабря, проезд через мост займет несколько часов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при планировании поездки необходимо закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами.
По данным властей, перед въездом на мост со стороны Краснодарского края перед постом ДПС работает пункт обогрева для водителей и пассажиров. В пункте есть горячий чай, вода, установлены биотуалеты. Также организован подвоз воды водителям в пробке. При необходимости заработает полевая кухня.
Ранее власти предупредили жителей Краснодарского края о возможных пробках на подъезде к Крымскому мосту в период новогодних праздников из-за ожидаемого увеличения транспортного потока в ближайшие полторы недели.