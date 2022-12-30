https://ria.ru/20221230/probka-1842561622.html

Длина автомобильной пробки перед Крымским мостом превысила пять километров

Длина автомобильной пробки перед Крымским мостом превысила пять километров - РИА Новости, 30.12.2022

Длина автомобильной пробки перед Крымским мостом превысила пять километров

Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани превысила пять километров, проезд займет несколько часов, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T21:36

2022-12-30T21:36

2022-12-30T21:37

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КРАСНОДАР, 30 дек - РИА Новости. Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани превысила пять километров, проезд займет несколько часов, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Уточняется, что при планировании поездки необходимо закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами. По данным властей, перед въездом на мост со стороны Краснодарского края перед постом ДПС работает пункт обогрева для водителей и пассажиров. В пункте есть горячий чай, вода, установлены биотуалеты. Также организован подвоз воды водителям в пробке. При необходимости заработает полевая кухня. Ранее власти предупредили жителей Краснодарского края о возможных пробках на подъезде к Крымскому мосту в период новогодних праздников из-за ожидаемого увеличения транспортного потока в ближайшие полторы недели.

https://ria.ru/20221221/most-1840336273.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

краснодарский край, новый год, общество