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Подъезд к Крымскому мосту встал в трехкилометровую пробку - РИА Новости, 30.12.2022
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Подъезд к Крымскому мосту встал в трехкилометровую пробку
Подъезд к Крымскому мосту встал в трехкилометровую пробку - РИА Новости, 30.12.2022
Подъезд к Крымскому мосту встал в трехкилометровую пробку
Автомобильная пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани протяженностью 3 километра, проезд займет несколько часов, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:50
2022-12-30T10:50
общество
авто
краснодарский край
крымский мост
республика крым
россия
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КРАСНОДАР, 30 дек - РИА Новости. Автомобильная пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани протяженностью 3 километра, проезд займет несколько часов, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Ранее власти предупредили жителей Краснодарского края о возможных пробках на подъезде к Крымскому мосту в период новогодних праздников из-за ожидаемого увеличения транспортного потока в ближайшие полторы недели. Уточняется, что по состоянию на 8 утра, пробка растянулась на 3 километра. Проезд займет несколько часов. При планировании поездок во время новогодних и рождественских праздников необходимо учитывать этот фактор и закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами.
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общество, авто, краснодарский край, крымский мост, республика крым, россия
Общество, Авто, Краснодарский край, Крымский мост, Республика Крым, Россия
10:50 30.12.2022
 
Подъезд к Крымскому мосту встал в трехкилометровую пробку

На подъезде к Крымскому мосту образовалась автомобильная пробка длинной в три километра

© Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста
© Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 дек - РИА Новости. Автомобильная пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани протяженностью 3 километра, проезд займет несколько часов, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Ранее власти предупредили жителей Краснодарского края о возможных пробках на подъезде к Крымскому мосту в период новогодних праздников из-за ожидаемого увеличения транспортного потока в ближайшие полторы недели.
"На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка протяженностью около 3 километров. Своей очереди на проезд ожидают порядка 1200 машин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по состоянию на 8 утра, пробка растянулась на 3 километра. Проезд займет несколько часов. При планировании поездок во время новогодних и рождественских праздников необходимо учитывать этот фактор и закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами.
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ОбществоАвтоКраснодарский крайКрымский мостРеспублика КрымРоссия
 
 
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