https://ria.ru/20221230/primore-1842402956.html

Туристы стали в пять раз чаще посещать нацпарк "Земля леопарда"

Туристы стали в пять раз чаще посещать нацпарк "Земля леопарда" - РИА Новости, 30.12.2022

Туристы стали в пять раз чаще посещать нацпарк "Земля леопарда"

Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае в 2022 году посетили около 130 тысяч туристов, что примерно в пять раз больше, чем за предыдущий год,... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:17

2022-12-30T12:17

2022-12-30T13:18

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ВЛАДИВОСТОК, 30 дек - РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае в 2022 году посетили около 130 тысяч туристов, что примерно в пять раз больше, чем за предыдущий год, сообщили в пресс-службе заповедника. "Уходящий год оказался рекордным по количеству человек, посетивших нацпарк и заповедники: красоту природы юга региона оценили почти 130 тысяч туристов – в пять раз больше, чем годом ранее", – говорится в пресс-релизе. Отмечается, что гостей особенно интересуют одиночные туры в места обитания леопардов и тигров, экскурсии в оленепарк и заповедные бухты. Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Несколько особей были замечены рядом с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.

https://ria.ru/20221205/leopard-1836305946.html

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Лана Баева

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