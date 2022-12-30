https://ria.ru/20221230/primore-1842402956.html
Туристы стали в пять раз чаще посещать нацпарк "Земля леопарда"
Туристы стали в пять раз чаще посещать нацпарк "Земля леопарда" - РИА Новости, 30.12.2022
Туристы стали в пять раз чаще посещать нацпарк "Земля леопарда"
Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае в 2022 году посетили около 130 тысяч туристов, что примерно в пять раз больше, чем за предыдущий год,... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:17
2022-12-30T12:17
2022-12-30T13:18
туризм
туризм
новости - туризм
приморский край
фгбу "земля леопарда"
туристы
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ВЛАДИВОСТОК, 30 дек - РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае в 2022 году посетили около 130 тысяч туристов, что примерно в пять раз больше, чем за предыдущий год, сообщили в пресс-службе заповедника. "Уходящий год оказался рекордным по количеству человек, посетивших нацпарк и заповедники: красоту природы юга региона оценили почти 130 тысяч туристов – в пять раз больше, чем годом ранее", – говорится в пресс-релизе. Отмечается, что гостей особенно интересуют одиночные туры в места обитания леопардов и тигров, экскурсии в оленепарк и заповедные бухты. Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Несколько особей были замечены рядом с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.
https://ria.ru/20221205/leopard-1836305946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, приморский край, фгбу "земля леопарда", туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Приморский край, ФГБУ "Земля леопарда", туристы
12:17 30.12.2022 (обновлено: 13:18 30.12.2022)
Туристы стали в пять раз чаще посещать нацпарк "Земля леопарда"
Поток туристов в приморский нацпарк "Земля леопарда" вырос в пять раз за год
ВЛАДИВОСТОК, 30 дек - РИА Новости.
Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае в 2022 году посетили около 130 тысяч туристов, что примерно в пять раз больше, чем за предыдущий год, сообщили
в пресс-службе заповедника.
"Уходящий год оказался рекордным по количеству человек, посетивших нацпарк и заповедники: красоту природы юга региона оценили почти 130 тысяч туристов – в пять раз больше, чем годом ранее", – говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что гостей особенно интересуют одиночные туры в места обитания леопардов и тигров, экскурсии в оленепарк и заповедные бухты.
Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Несколько особей были замечены рядом с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.