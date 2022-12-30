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Туристы стали в пять раз чаще посещать нацпарк "Земля леопарда" - РИА Новости, 30.12.2022
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Туризм
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Туристы стали в пять раз чаще посещать нацпарк "Земля леопарда"
Туристы стали в пять раз чаще посещать нацпарк "Земля леопарда" - РИА Новости, 30.12.2022
Туристы стали в пять раз чаще посещать нацпарк "Земля леопарда"
Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае в 2022 году посетили около 130 тысяч туристов, что примерно в пять раз больше, чем за предыдущий год,... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:17
2022-12-30T13:18
туризм
туризм
новости - туризм
приморский край
фгбу "земля леопарда"
туристы
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ВЛАДИВОСТОК, 30 дек - РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае в 2022 году посетили около 130 тысяч туристов, что примерно в пять раз больше, чем за предыдущий год, сообщили в пресс-службе заповедника. "Уходящий год оказался рекордным по количеству человек, посетивших нацпарк и заповедники: красоту природы юга региона оценили почти 130 тысяч туристов – в пять раз больше, чем годом ранее", – говорится в пресс-релизе. Отмечается, что гостей особенно интересуют одиночные туры в места обитания леопардов и тигров, экскурсии в оленепарк и заповедные бухты. Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Несколько особей были замечены рядом с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.
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туризм, новости - туризм, приморский край, фгбу "земля леопарда", туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Приморский край, ФГБУ "Земля леопарда", туристы
12:17 30.12.2022 (обновлено: 13:18 30.12.2022)
 
Туристы стали в пять раз чаще посещать нацпарк "Земля леопарда"

Поток туристов в приморский нацпарк "Земля леопарда" вырос в пять раз за год

© Фото : ФГБУ «Земля леопарда»/Екатерина БлидченкоЛеопард
Леопард - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : ФГБУ «Земля леопарда»/Екатерина Блидченко
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 дек - РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае в 2022 году посетили около 130 тысяч туристов, что примерно в пять раз больше, чем за предыдущий год, сообщили в пресс-службе заповедника.
"Уходящий год оказался рекордным по количеству человек, посетивших нацпарк и заповедники: красоту природы юга региона оценили почти 130 тысяч туристов – в пять раз больше, чем годом ранее", – говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что гостей особенно интересуют одиночные туры в места обитания леопардов и тигров, экскурсии в оленепарк и заповедные бухты.
Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Несколько особей были замечены рядом с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.
Один из старейших дальневосточных леопардов на территории национального парка Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 06:50Туризм
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