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Путин поздравил лидера Венесуэлы с праздниками - РИА Новости, 30.12.2022
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Путин поздравил лидера Венесуэлы с праздниками
Путин поздравил лидера Венесуэлы с праздниками - РИА Новости, 30.12.2022
Путин поздравил лидера Венесуэлы с праздниками
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с праздниками, выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:56
2022-12-30T14:12
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с праздниками, выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной работы, сообщается на сайте Кремля."Обращаясь к президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро, глава Российского государства сделал акцент на том, что в уходящем году подтвердилась значимость отношений стратегического партнерства между странами, плодотворно развивалось двустороннее сотрудничество на различных направлениях, наращивалась координация усилий в международных делах. Владимир Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной работы на благо дружественных народов России и Венесуэлы", - говорится в сообщении.
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венесуэла, владимир путин, николас мадуро, россия
Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро, Россия
13:56 30.12.2022 (обновлено: 14:12 30.12.2022)
 
Путин поздравил лидера Венесуэлы с праздниками

Путин поздравил лидера Венесуэлы с праздниками, выразил надежду на совместную работу

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с праздниками, выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной работы, сообщается на сайте Кремля.
"Обращаясь к президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро, глава Российского государства сделал акцент на том, что в уходящем году подтвердилась значимость отношений стратегического партнерства между странами, плодотворно развивалось двустороннее сотрудничество на различных направлениях, наращивалась координация усилий в международных делах. Владимир Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной работы на благо дружественных народов России и Венесуэлы", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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Путин выразил надежду на продолжение диалога с Бразилией
 
ВенесуэлаВладимир ПутинНиколас МадуроРоссия
 
 
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