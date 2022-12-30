https://ria.ru/20221230/pozdravlenie-1842463400.html

Путин поздравил лидера Венесуэлы с праздниками

Путин поздравил лидера Венесуэлы с праздниками - РИА Новости, 30.12.2022

Путин поздравил лидера Венесуэлы с праздниками

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с праздниками, выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:56

2022-12-30T13:56

2022-12-30T14:12

венесуэла

владимир путин

николас мадуро

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с праздниками, выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной работы, сообщается на сайте Кремля."Обращаясь к президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро, глава Российского государства сделал акцент на том, что в уходящем году подтвердилась значимость отношений стратегического партнерства между странами, плодотворно развивалось двустороннее сотрудничество на различных направлениях, наращивалась координация усилий в международных делах. Владимир Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной работы на благо дружественных народов России и Венесуэлы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221230/braziliya-1842467711.html

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Екатерина Зайцева

венесуэла, владимир путин, николас мадуро, россия