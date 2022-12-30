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ВСУ за сутки потеряли до 85 военных и два танка в ЛНР
ВСУ за сутки потеряли до 85 военных и два танка в ЛНР - РИА Новости, 30.12.2022
ВСУ за сутки потеряли до 85 военных и два танка в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 85 человек, два танка, три бронетранспортера, артиллерийскую установку и технику, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:13
2022-12-30T10:13
2022-12-30T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 85 человек, два танка, три бронетранспортера, артиллерийскую установку и технику, сообщила Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 85 человек личного состава; два танка; три бронетранспортера; артиллерийская установка; 16 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне Народная милиция республики сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 180 человек личного состава, танк, пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки, пять беспилотных летательных аппарата, 14 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221230/naemniki-1842387236.html
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в мире, технологии, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Луганская Народная Республика
ВСУ за сутки потеряли до 85 военных и два танка в ЛНР
НМ ЛНР: ВСУ за сутки потеряли в регионе до 85 военных, три БТР и два танка