https://ria.ru/20221230/poteri-1842402420.html

ВСУ за сутки потеряли до 85 военных и два танка в ЛНР

ВСУ за сутки потеряли до 85 военных и два танка в ЛНР - РИА Новости, 30.12.2022

ВСУ за сутки потеряли до 85 военных и два танка в ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 85 человек, два танка, три бронетранспортера, артиллерийскую установку и технику, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:13

2022-12-30T10:13

2022-12-30T10:13

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836871507_0:106:3128:1866_1920x0_80_0_0_fbce82efa143f58781a1bf66828dda36.jpg

ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 85 человек, два танка, три бронетранспортера, артиллерийскую установку и технику, сообщила Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 85 человек личного состава; два танка; три бронетранспортера; артиллерийская установка; 16 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне Народная милиция республики сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 180 человек личного состава, танк, пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки, пять беспилотных летательных аппарата, 14 единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221230/naemniki-1842387236.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, луганская народная республика