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Путин поручил выделить средства для помощи инвалидам по слуху - РИА Новости, 30.12.2022
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Путин поручил выделить средства для помощи инвалидам по слуху
Путин поручил выделить средства для помощи инвалидам по слуху - РИА Новости, 30.12.2022
Путин поручил выделить средства для помощи инвалидам по слуху
Президент России Владимир Путин поручил выделить из президентского фонда 250 миллионов рублей на создание в 2023-2025 годах многопрофильного центра комплексной... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:54
2022-12-30T16:54
общество
владимир путин
россия
всероссийское общество глухих
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил выделить из президентского фонда 250 миллионов рублей на создание в 2023-2025 годах многопрофильного центра комплексной реабилитации для граждан с нарушениями слуха, говорится в опубликованном перечне поручений. Поручения даны по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций в декабре. "Администрации президента обеспечить выделение из резервного фонда президента в 2023 году 250 миллионов рублей на создание в 2023–2025 годах многопрофильного центра комплексной реабилитации для граждан с нарушениями слуха на базе негосударственного некоммерческого частного учреждения "Санаторий Маяк" Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221230/sanitarka-1842406030.html
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общество, владимир путин, россия, всероссийское общество глухих
Общество, Владимир Путин, Россия, Всероссийское общество глухих
16:54 30.12.2022
 
Путин поручил выделить средства для помощи инвалидам по слуху

Путин поручил выделить 250 миллионов рублей на центр реабилитации для инвалидов по слуху

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил выделить из президентского фонда 250 миллионов рублей на создание в 2023-2025 годах многопрофильного центра комплексной реабилитации для граждан с нарушениями слуха, говорится в опубликованном перечне поручений.
Поручения даны по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций в декабре.
"Администрации президента обеспечить выделение из резервного фонда президента в 2023 году 250 миллионов рублей на создание в 2023–2025 годах многопрофильного центра комплексной реабилитации для граждан с нарушениями слуха на базе негосударственного некоммерческого частного учреждения "Санаторий Маяк" Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих", - говорится в сообщении.
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