https://ria.ru/20221230/pomosch-1842517399.html

Путин поручил выделить средства для помощи инвалидам по слуху

Путин поручил выделить средства для помощи инвалидам по слуху - РИА Новости, 30.12.2022

Путин поручил выделить средства для помощи инвалидам по слуху

Президент России Владимир Путин поручил выделить из президентского фонда 250 миллионов рублей на создание в 2023-2025 годах многопрофильного центра комплексной... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:54

2022-12-30T16:54

2022-12-30T16:54

общество

владимир путин

россия

всероссийское общество глухих

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил выделить из президентского фонда 250 миллионов рублей на создание в 2023-2025 годах многопрофильного центра комплексной реабилитации для граждан с нарушениями слуха, говорится в опубликованном перечне поручений. Поручения даны по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций в декабре. "Администрации президента обеспечить выделение из резервного фонда президента в 2023 году 250 миллионов рублей на создание в 2023–2025 годах многопрофильного центра комплексной реабилитации для граждан с нарушениями слуха на базе негосударственного некоммерческого частного учреждения "Санаторий Маяк" Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221230/sanitarka-1842406030.html

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общество, владимир путин, россия, всероссийское общество глухих