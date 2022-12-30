https://ria.ru/20221230/pomosch-1842517399.html
Путин поручил выделить средства для помощи инвалидам по слуху
Путин поручил выделить средства для помощи инвалидам по слуху - РИА Новости, 30.12.2022
Путин поручил выделить средства для помощи инвалидам по слуху
Президент России Владимир Путин поручил выделить из президентского фонда 250 миллионов рублей на создание в 2023-2025 годах многопрофильного центра комплексной... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:54
2022-12-30T16:54
2022-12-30T16:54
общество
владимир путин
россия
всероссийское общество глухих
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил выделить из президентского фонда 250 миллионов рублей на создание в 2023-2025 годах многопрофильного центра комплексной реабилитации для граждан с нарушениями слуха, говорится в опубликованном перечне поручений. Поручения даны по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций в декабре. "Администрации президента обеспечить выделение из резервного фонда президента в 2023 году 250 миллионов рублей на создание в 2023–2025 годах многопрофильного центра комплексной реабилитации для граждан с нарушениями слуха на базе негосударственного некоммерческого частного учреждения "Санаторий Маяк" Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих", - говорится в сообщении.
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общество, владимир путин, россия, всероссийское общество глухих
Общество, Владимир Путин, Россия, Всероссийское общество глухих
Путин поручил выделить средства для помощи инвалидам по слуху
Путин поручил выделить 250 миллионов рублей на центр реабилитации для инвалидов по слуху