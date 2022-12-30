https://ria.ru/20221230/polsha-1842382018.html
Бывший президент Польши заявил об угрозе третьей мировой войны
Бывший президент Польши заявил об угрозе третьей мировой войны - РИА Новости, 30.12.2022
Бывший президент Польши заявил об угрозе третьей мировой войны
Мир оказался в состоянии "небезопасного хаоса", и сейчас он пороге третьей мировой войны, заявил в интервью Polsat бывший президент Польши Александр... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T06:32
2022-12-30T06:32
2022-12-30T11:19
в мире
цены на нефть
джо байден
александр квасьневский
польша
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нато
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Мир оказался в состоянии "небезопасного хаоса", и сейчас он пороге третьей мировой войны, заявил в интервью Polsat бывший президент Польши Александр Квасьневский.Другими элементами разрушения старого мирового порядка стали избрание Джо Байдена президентом США и противоречия между Китаем и Тайванем, добавил Квасьневский.По мнению бывшего президента, любой незначительный конфликт может перерасти в глобальный."Сам факт того, что мы говорим о начале третьей мировой войны, ужасает. Но для нас это реальная возможность", — заключил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, цены на нефть, джо байден, александр квасьневский, польша, сша, украина, нато
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, Александр Квасьневский, Польша, США, Украина, НАТО
06:32 30.12.2022 (обновлено: 11:19 30.12.2022)
Бывший президент Польши заявил об угрозе третьей мировой войны
Экс-президент Польши Квасьневский: мир оказался на грани третьей мировой войны