https://ria.ru/20221230/polsha-1842382018.html

Бывший президент Польши заявил об угрозе третьей мировой войны

Бывший президент Польши заявил об угрозе третьей мировой войны - РИА Новости, 30.12.2022

Бывший президент Польши заявил об угрозе третьей мировой войны

Мир оказался в состоянии "небезопасного хаоса", и сейчас он пороге третьей мировой войны, заявил в интервью Polsat бывший президент Польши Александр... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T06:32

2022-12-30T06:32

2022-12-30T11:19

в мире

цены на нефть

джо байден

александр квасьневский

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Мир оказался в состоянии "небезопасного хаоса", и сейчас он пороге третьей мировой войны, заявил в интервью Polsat бывший президент Польши Александр Квасьневский.Другими элементами разрушения старого мирового порядка стали избрание Джо Байдена президентом США и противоречия между Китаем и Тайванем, добавил Квасьневский.По мнению бывшего президента, любой незначительный конфликт может перерасти в глобальный."Сам факт того, что мы говорим о начале третьей мировой войны, ужасает. Но для нас это реальная возможность", — заключил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221229/lama-1842087563.html

польша

сша

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в мире, цены на нефть, джо байден, александр квасьневский, польша, сша, украина, нато