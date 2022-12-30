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Бывший президент Польши заявил об угрозе третьей мировой войны - РИА Новости, 30.12.2022
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Бывший президент Польши заявил об угрозе третьей мировой войны
Бывший президент Польши заявил об угрозе третьей мировой войны - РИА Новости, 30.12.2022
Бывший президент Польши заявил об угрозе третьей мировой войны
Мир оказался в состоянии "небезопасного хаоса", и сейчас он пороге третьей мировой войны, заявил в интервью Polsat бывший президент Польши Александр... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T06:32
2022-12-30T11:19
в мире
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Мир оказался в состоянии "небезопасного хаоса", и сейчас он пороге третьей мировой войны, заявил в интервью Polsat бывший президент Польши Александр Квасьневский.Другими элементами разрушения старого мирового порядка стали избрание Джо Байдена президентом США и противоречия между Китаем и Тайванем, добавил Квасьневский.По мнению бывшего президента, любой незначительный конфликт может перерасти в глобальный."Сам факт того, что мы говорим о начале третьей мировой войны, ужасает. Но для нас это реальная возможность", — заключил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, цены на нефть, джо байден, александр квасьневский, польша, сша, украина, нато
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, Александр Квасьневский, Польша, США, Украина, НАТО
06:32 30.12.2022 (обновлено: 11:19 30.12.2022)
 
Бывший президент Польши заявил об угрозе третьей мировой войны

Экс-президент Польши Квасьневский: мир оказался на грани третьей мировой войны

© AP Photo / Czarek SokolowskiЭкс-президент Польши Александр Квасьневский
Экс-президент Польши Александр Квасьневский - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Экс-президент Польши Александр Квасьневский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Мир оказался в состоянии "небезопасного хаоса", и сейчас он пороге третьей мировой войны, заявил в интервью Polsat бывший президент Польши Александр Квасьневский.

"С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился. Это был конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи", — сказал он.

Другими элементами разрушения старого мирового порядка стали избрание Джо Байдена президентом США и противоречия между Китаем и Тайванем, добавил Квасьневский.
По мнению бывшего президента, любой незначительный конфликт может перерасти в глобальный.
"Сам факт того, что мы говорим о начале третьей мировой войны, ужасает. Но для нас это реальная возможность", — заключил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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В миреЦены на нефтьДжо БайденАлександр КвасьневскийПольшаСШАУкраинаНАТО
 
 
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