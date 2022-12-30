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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 30.12.2022
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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 30.12.2022
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен 31 декабря в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщила РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T19:43
2022-12-30T19:44
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Желтый уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен 31 декабря в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, с 9.00 до 21.00 31 декабря на территории Санкт‑Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра… В прибрежных районах местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Городские власти просят жителей быть осторожными.
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погода, санкт-петербург, россия, общество
Погода, Санкт-Петербург, Россия, Общество
19:43 30.12.2022 (обновлено: 19:44 30.12.2022)
 
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности 31 декабря из-за усиления ветра

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаснеженная Кронверкская набережная в Санкт-Петербурге
Заснеженная Кронверкская набережная в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заснеженная Кронверкская набережная в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Желтый уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен 31 декабря в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"По информации Росгидрометцентра, с 9.00 до 21.00 31 декабря на территории Санкт‑Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра… В прибрежных районах местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Городские власти просят жителей быть осторожными.
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