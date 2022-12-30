https://ria.ru/20221230/pogoda-1842550866.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 30.12.2022

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен 31 декабря в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщила РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T19:43

2022-12-30T19:43

2022-12-30T19:44

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Желтый уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен 31 декабря в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, с 9.00 до 21.00 31 декабря на территории Санкт‑Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра… В прибрежных районах местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Городские власти просят жителей быть осторожными.

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Владимир Лаврентьев

погода, санкт-петербург, россия, общество