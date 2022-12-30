https://ria.ru/20221230/pogoda-1842504417.html
Синоптики спрогнозировали дождь со снегом на юге России в праздничные дни
Синоптики спрогнозировали дождь со снегом на юге России в праздничные дни - РИА Новости, 30.12.2022
Синоптики спрогнозировали дождь со снегом на юге России в праздничные дни
Дождь, временами со снегом, ветер и туман ожидаются на территории Южного федерального округа в первой декаде января, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:09
2022-12-30T16:09
2022-12-30T16:22
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Дождь, временами со снегом, ветер и туман ожидаются на территории Южного федерального округа в первой декаде января, сообщил РИА Новости представитель Ростовского гидрометцентра. По его словам, утром 1 января на юг России с запада придет атмосферный фронт, который принесет дожди. Температура воздуха в первые дни нового года будет колебаться от плюс 1 до плюс 6 градусов, а в Краснодарском крае и на юге Ростовской области – до плюс 10 градусов. Ветер будет умеренный, достигая местами 15-17 метров в секунду. С 6 по 8 января в отдельных районах также сохранятся осадки. "В ночные и утренние часы не исключены туманы. Температура воздуха понизится: в Ростовской и Волгоградской областях будет от 0 до минус 6, в Краснодарском крае от плюс одного до плюс 6", - сказал собеседник агентства. Западный ветер немного усилится, ожидаются порывы до 18 метров в секунду.
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общество, россия, ростовская область, краснодарский край, погода
Общество, Россия, Ростовская область, Краснодарский край, Погода
16:09 30.12.2022 (обновлено: 16:22 30.12.2022)
Синоптики спрогнозировали дождь со снегом на юге России в праздничные дни
На юге России в праздники прогнозируют дождь со снегом, ветер и местами туман