https://ria.ru/20221230/pogoda-1842504417.html

Синоптики спрогнозировали дождь со снегом на юге России в праздничные дни

Синоптики спрогнозировали дождь со снегом на юге России в праздничные дни - РИА Новости, 30.12.2022

Синоптики спрогнозировали дождь со снегом на юге России в праздничные дни

Дождь, временами со снегом, ветер и туман ожидаются на территории Южного федерального округа в первой декаде января, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:09

2022-12-30T16:09

2022-12-30T16:22

общество

россия

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погода

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Дождь, временами со снегом, ветер и туман ожидаются на территории Южного федерального округа в первой декаде января, сообщил РИА Новости представитель Ростовского гидрометцентра. По его словам, утром 1 января на юг России с запада придет атмосферный фронт, который принесет дожди. Температура воздуха в первые дни нового года будет колебаться от плюс 1 до плюс 6 градусов, а в Краснодарском крае и на юге Ростовской области – до плюс 10 градусов. Ветер будет умеренный, достигая местами 15-17 метров в секунду. С 6 по 8 января в отдельных районах также сохранятся осадки. "В ночные и утренние часы не исключены туманы. Температура воздуха понизится: в Ростовской и Волгоградской областях будет от 0 до минус 6, в Краснодарском крае от плюс одного до плюс 6", - сказал собеседник агентства. Западный ветер немного усилится, ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

https://ria.ru/20221229/pogoda-1842291832.html

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ростовская область

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общество, россия, ростовская область, краснодарский край, погода