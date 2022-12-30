https://ria.ru/20221230/poezd-1842401403.html

В Перми выгорел локомотив ретропоезда

В Перми выгорел локомотив ретропоезда - РИА Новости, 30.12.2022

В Перми выгорел локомотив ретропоезда

Локомотив ретропоезда, стоявшего на путях за железнодорожным вокзалом Пермь-2, полностью выгорел изнутри после возгорания угля в кабине машиниста. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:09

2022-12-30T10:09

2022-12-30T10:09

происшествия

пермь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 30 дек - РИА Новости. Локомотив ретропоезда, стоявшего на путях за железнодорожным вокзалом Пермь-2, полностью выгорел изнутри после возгорания угля в кабине машиниста. По данным краевого МЧС, инцидент произошел в четверг вечером в эксплуатационном локомотивном депо на улице Дзержинского. В Пермской транспортной прокуратуре уточнили, что горела часть ретропоезда, стоявшего на путях за железнодорожным вокзалом Пермь-2, и в результате происшествия паровоз выгорел полностью. "Было установлено, что происходит горение угля в кабине машиниста паровоза. Площадь пожара составила три квадратных метра, поезд весь не горел", - рассказали журналистам в краевом МЧС. Огонь был потушен в 21.24 (19.24 мск) силами 40 пожарных и с помощью 12 единиц техники. При возгорании никто не пострадал. Предварительная причина пожара: неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, добавили в ГУМЧС. У регионального управления СК РФ другая версия - предварительно, нарушение правил противопожарной безопасности, говорится в релизе. В региональном МЧС подчеркнули, что паровоз не имел статуса ретропоезда и находился на ремонте, а сам состав действительно "винтажный", 1944 года выпуска.

https://ria.ru/20221230/saratov-1842375449.html

https://ria.ru/20221220/metro-1840127244.html

пермь

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происшествия, пермь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)