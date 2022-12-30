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Мишустин подарил 10-летнему мальчику теннисный стол и ракетку чемпиона мира

Мишустин подарил 10-летнему мальчику теннисный стол и ракетку чемпиона мира - РИА Новости, 30.12.2022

Мишустин подарил 10-летнему мальчику теннисный стол и ракетку чемпиона мира

Премьер-министр России Михаил Мишустин подарил десятилетнему Рамину Павленко из Краснодарского края стол для игры в теннис и ракетку шестикратного чемпиона мира РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T09:35

2022-12-30T09:35

2022-12-30T09:54

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михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подарил десятилетнему Рамину Павленко из Краснодарского края стол для игры в теннис и ракетку шестикратного чемпиона мира Фань Чжэньдуна. Желание было исполнено в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Мишустин пригласил мальчика и его семью в здание правительства на Краснопресненской набережной в Москве. Там был вручен и подарок. "Это стол тебе и всей твоей семье. Он всепогодный, дождик его не разобьет. Это ракетка китайского чемпиона мира Фань Чжэньдуна. Говорят, она очень хорошая", - сказал премьер, подарив подарок. Затем он сыграл партию с Рамином. Мишустин также поздравил с наступающим Новым годом родителей, брата и сестер мальчика, собрав их за круглым столом. Все дети получили подарки - Артем, который увлекается рисованием и отправляет рисунки участникам спецоперации, получил набор витражных красок, мечтающая стать ветеринарам Ивана получила электронную книгу, а Анастасия, которая увлекается рукоделием, - набор для бисероплетения.

https://ria.ru/20221228/zhelanie-1842036440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, михаил мишустин, общество, новый год, краснодарский край, москва