https://ria.ru/20221230/ploschad-1842497240.html
Доступ людей на Красную площадь ограничат в новогоднюю ночь
Доступ людей на Красную площадь ограничат в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2022
Доступ людей на Красную площадь ограничат в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь доступ на Красную площадь, площадь Революции и Манежную будет ограничен, при этом ограничений дорожного движения и прохода граждан на Тверскую РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:49
2022-12-30T15:49
2022-12-30T16:15
общество
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тверская улица
городское хозяйство москвы
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праздники
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В новогоднюю ночь доступ на Красную площадь, площадь Революции и Манежную будет ограничен, при этом ограничений дорожного движения и прохода граждан на Тверскую улицу и в переулки центральной части города в период новогодних праздников не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.В пресс-службе отметили, что в период новогодних каникул на территории города будут проходить детские представления, а также праздничные ярмарки и гуляния в парках. При этом крупномасштабных массовых мероприятий, а также фейерверочных показов, посвященных празднованию Нового года, в Москве не запланировано."Ограничений дорожного движения и прохода граждан на Тверскую улицу и в переулки центральной части города в период новогодних праздников не планируется. При этом информируем, что в период с 18.00 часов 31 декабря 2022 года до 07.00 часов 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен", - добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
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общество, москва, новый год, тверская улица, городское хозяйство москвы, россия, праздники, новости - туризм
Общество, Москва, Новый год — 2023, Новый год, Тверская улица, Городское хозяйство Москвы, Россия, праздники, Новости - Туризм
15:49 30.12.2022 (обновлено: 16:15 30.12.2022)
Доступ людей на Красную площадь ограничат в новогоднюю ночь
Доступ людей на Красную площадь, площадь Революции и Манежную ограничат в новогоднюю ночь
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В новогоднюю ночь доступ на Красную площадь, площадь Революции и Манежную будет ограничен, при этом ограничений дорожного движения и прохода граждан на Тверскую улицу и в переулки центральной части города в период новогодних праздников не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
В пресс-службе отметили, что в период новогодних каникул на территории города будут проходить детские представления, а также праздничные ярмарки и гуляния в парках. При этом крупномасштабных массовых мероприятий, а также фейерверочных показов, посвященных празднованию Нового года, в Москве не запланировано.
"Ограничений дорожного движения и прохода граждан на Тверскую улицу и в переулки центральной части города в период новогодних праздников не планируется. При этом информируем, что в период с 18.00 часов 31 декабря 2022 года до 07.00 часов 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен", - добавили в пресс-службе.