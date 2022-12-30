https://ria.ru/20221230/plan-1842533410.html

В правительстве утвердили план законопроектной деятельности на 2023 год

В правительстве утвердили план законопроектной деятельности на 2023 год - РИА Новости, 30.12.2022

В правительстве утвердили план законопроектной деятельности на 2023 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план законопроектной деятельности правительства на следующий год, в него вошли наиболее приоритетные законопроекты,... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T18:05

2022-12-30T18:05

2022-12-30T18:05

михаил мишустин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план законопроектной деятельности правительства на следующий год, в него вошли наиболее приоритетные законопроекты, находящиеся в высокой степени готовности и проработки профильными министерствами, сообщили в пресс-службе кабмина. "Утвердить прилагаемый план законопроектной деятельности правительства Российской Федерации на 2023 год. Руководителям федеральных органов исполнительной власти принять необходимые меры по организации выполнения плана, утвержденного настоящим распоряжением", - говорится в распоряжении Мишустина. Как уточнили в пресс-службе кабмина, в этом году формат работы по подготовке плана изменился. "На фоне меняющейся геополитической и экономической ситуации было принято решение внести в него в первую очередь наиболее приоритетные законопроекты, находящиеся в высокой степени готовности и проработки профильными министерствами. В течение года план будет актуализироваться и дополняться", - сообщили в кабмине.

https://ria.ru/20221230/biznes-1842468016.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

михаил мишустин, россия, правительство рф