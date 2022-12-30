https://ria.ru/20221230/plan-1842533410.html
В правительстве утвердили план законопроектной деятельности на 2023 год
В правительстве утвердили план законопроектной деятельности на 2023 год - РИА Новости, 30.12.2022
В правительстве утвердили план законопроектной деятельности на 2023 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план законопроектной деятельности правительства на следующий год, в него вошли наиболее приоритетные законопроекты,... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T18:05
2022-12-30T18:05
2022-12-30T18:05
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план законопроектной деятельности правительства на следующий год, в него вошли наиболее приоритетные законопроекты, находящиеся в высокой степени готовности и проработки профильными министерствами, сообщили в пресс-службе кабмина. "Утвердить прилагаемый план законопроектной деятельности правительства Российской Федерации на 2023 год. Руководителям федеральных органов исполнительной власти принять необходимые меры по организации выполнения плана, утвержденного настоящим распоряжением", - говорится в распоряжении Мишустина. Как уточнили в пресс-службе кабмина, в этом году формат работы по подготовке плана изменился. "На фоне меняющейся геополитической и экономической ситуации было принято решение внести в него в первую очередь наиболее приоритетные законопроекты, находящиеся в высокой степени готовности и проработки профильными министерствами. В течение года план будет актуализироваться и дополняться", - сообщили в кабмине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, правительство рф
Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ
В правительстве утвердили план законопроектной деятельности на 2023 год
Мишустин утвердил план законопроектной деятельности правительства на 2023 год
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план законопроектной деятельности правительства на следующий год, в него вошли наиболее приоритетные законопроекты, находящиеся в высокой степени готовности и проработки профильными министерствами, сообщили в пресс-службе
кабмина.
"Утвердить прилагаемый план законопроектной деятельности правительства Российской Федерации на 2023 год. Руководителям федеральных органов исполнительной власти принять необходимые меры по организации выполнения плана, утвержденного настоящим распоряжением", - говорится в распоряжении Мишустина.
Как уточнили в пресс-службе кабмина, в этом году формат работы по подготовке плана изменился.
"На фоне меняющейся геополитической и экономической ситуации было принято решение внести в него в первую очередь наиболее приоритетные законопроекты, находящиеся в высокой степени готовности и проработки профильными министерствами. В течение года план будет актуализироваться и дополняться", - сообщили в кабмине.