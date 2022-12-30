https://ria.ru/20221230/perevody-1842446011.html
Россияне установили рекорд в III квартале по переводам за рубеж
Россияне установили рекорд в III квартале по переводам за рубеж - РИА Новости, 30.12.2022
Россияне установили рекорд в III квартале по переводам за рубеж
Россияне в третьем квартале этого года перевели на депозиты за рубежом почти 1,5 триллиона рублей, что является максимальным значением за все время публикации... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:43
2022-12-30T12:43
2022-12-30T12:43
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россияне в третьем квартале этого года перевели на депозиты за рубежом почти 1,5 триллиона рублей, что является максимальным значением за все время публикации этих данных Банком России, выяснило РИА Новости, ознакомившись со статистикой регулятора. По итогам третьего квартала этот показатель составил 1,47 триллиона рублей, превысив первый и второй кварталы вместе взятые (543,4 миллиарда рублей и 550,7 миллиарда рублей, соответственно). По сравнению с третьим кварталом прошлого года это рост почти в 26 раз. Темпы роста депозитов россиян в зарубежных банках ускоряются с третьего квартала прошлого года - тогда они приросли на 57 миллиардов рублей, а в конце прошлого года - на 118,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20221229/unionpay-1842185105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Россияне установили рекорд в III квартале по переводам за рубеж
ЦБ: переводы россиян за рубеж в III квартале составили рекордные 1,5 триллиона рублей
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россияне в третьем квартале этого года перевели на депозиты за рубежом почти 1,5 триллиона рублей, что является максимальным значением за все время публикации этих данных Банком России, выяснило РИА Новости, ознакомившись со статистикой регулятора.
По итогам третьего квартала этот показатель составил 1,47 триллиона рублей, превысив первый и второй кварталы вместе взятые (543,4 миллиарда рублей и 550,7 миллиарда рублей, соответственно). По сравнению с третьим кварталом прошлого года это рост почти в 26 раз.
Темпы роста депозитов россиян в зарубежных банках ускоряются с третьего квартала прошлого года - тогда они приросли на 57 миллиардов рублей, а в конце прошлого года - на 118,4 миллиарда рублей.