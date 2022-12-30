Рейтинг@Mail.ru
Россияне установили рекорд в III квартале по переводам за рубеж - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221230/perevody-1842446011.html
Россияне установили рекорд в III квартале по переводам за рубеж
Россияне установили рекорд в III квартале по переводам за рубеж - РИА Новости, 30.12.2022
Россияне установили рекорд в III квартале по переводам за рубеж
Россияне в третьем квартале этого года перевели на депозиты за рубежом почти 1,5 триллиона рублей, что является максимальным значением за все время публикации... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:43
2022-12-30T12:43
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805844736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9790e9238efb3ed454eb07a38bd1352c.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россияне в третьем квартале этого года перевели на депозиты за рубежом почти 1,5 триллиона рублей, что является максимальным значением за все время публикации этих данных Банком России, выяснило РИА Новости, ознакомившись со статистикой регулятора. По итогам третьего квартала этот показатель составил 1,47 триллиона рублей, превысив первый и второй кварталы вместе взятые (543,4 миллиарда рублей и 550,7 миллиарда рублей, соответственно). По сравнению с третьим кварталом прошлого года это рост почти в 26 раз. Темпы роста депозитов россиян в зарубежных банках ускоряются с третьего квартала прошлого года - тогда они приросли на 57 миллиардов рублей, а в конце прошлого года - на 118,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20221229/unionpay-1842185105.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805844736_336:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_718b2467905d68083d98e19fce1215d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
12:43 30.12.2022
 
Россияне установили рекорд в III квартале по переводам за рубеж

ЦБ: переводы россиян за рубеж в III квартале составили рекордные 1,5 триллиона рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетители в офисе Сбербанка
Посетители в офисе Сбербанка - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Посетители в офисе Сбербанка . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россияне в третьем квартале этого года перевели на депозиты за рубежом почти 1,5 триллиона рублей, что является максимальным значением за все время публикации этих данных Банком России, выяснило РИА Новости, ознакомившись со статистикой регулятора.
По итогам третьего квартала этот показатель составил 1,47 триллиона рублей, превысив первый и второй кварталы вместе взятые (543,4 миллиарда рублей и 550,7 миллиарда рублей, соответственно). По сравнению с третьим кварталом прошлого года это рост почти в 26 раз.
Темпы роста депозитов россиян в зарубежных банках ускоряются с третьего квартала прошлого года - тогда они приросли на 57 миллиардов рублей, а в конце прошлого года - на 118,4 миллиарда рублей.
Новая платежная карта Международной Китайской платежной системы UnionPay - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря, 13:26Туризм
UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом по российским картам
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала