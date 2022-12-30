https://ria.ru/20221230/perevody-1842446011.html

Россияне установили рекорд в III квартале по переводам за рубеж

Россияне установили рекорд в III квартале по переводам за рубеж - РИА Новости, 30.12.2022

Россияне установили рекорд в III квартале по переводам за рубеж

Россияне в третьем квартале этого года перевели на депозиты за рубежом почти 1,5 триллиона рублей, что является максимальным значением за все время публикации... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:43

2022-12-30T12:43

2022-12-30T12:43

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россияне в третьем квартале этого года перевели на депозиты за рубежом почти 1,5 триллиона рублей, что является максимальным значением за все время публикации этих данных Банком России, выяснило РИА Новости, ознакомившись со статистикой регулятора. По итогам третьего квартала этот показатель составил 1,47 триллиона рублей, превысив первый и второй кварталы вместе взятые (543,4 миллиарда рублей и 550,7 миллиарда рублей, соответственно). По сравнению с третьим кварталом прошлого года это рост почти в 26 раз. Темпы роста депозитов россиян в зарубежных банках ускоряются с третьего квартала прошлого года - тогда они приросли на 57 миллиардов рублей, а в конце прошлого года - на 118,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221229/unionpay-1842185105.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия