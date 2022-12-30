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Путин поручил рассмотреть индексацию страховых пенсий работающим инвалидам - РИА Новости, 30.12.2022
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Путин поручил рассмотреть индексацию страховых пенсий работающим инвалидам
Путин поручил рассмотреть индексацию страховых пенсий работающим инвалидам - РИА Новости, 30.12.2022
Путин поручил рассмотреть индексацию страховых пенсий работающим инвалидам
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам и доложить о решении до 15 апреля, сообщается на... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:43
2022-12-30T17:04
общество
владимир путин
россия
михаил мишустин
правительство рф
пенсии
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам и доложить о решении до 15 апреля, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ ...с учетом ранее данных поручений оказать содействие в создании ассоциации спортивных организаций России для проведения среди спортсменов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и других государств международных спортивных соревнований, в том числе по видам спорта, включенным в программы Паралимпийских и Сурдлимпийских игр..., рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2023 года.Кроме того, кабмину поручено расширить возможности использования электронного сертификата для приобретения инвалидами отдельных видов товаров, работ и услуг, предусмотрев также возможность покупки протезов с использованием такого сертификата. Доклад должен быть представлен до 1 июня 2023 года."Правительству РФ... представить предложения по дальнейшему стимулированию создания индивидуальными предпринимателями, являющимися инвалидами, и организациями, учредителями которых являются инвалиды и (или) общероссийские общественные организации инвалидов, рабочих мест для инвалидов. Срок – 1 октября 2023 года", - добавляется в перечне поручений.Для внедрения новых видов технических средств реабилитации инвалидов правительству поручено рассмотреть возможность проведения предрегистрационных испытаний и исследований тренажеров, разработанных Маратом Ильясовым, и регистрации таких тренажеров в соответствии с требованиями, а также использования прошедших регистрацию тренажеров в медицинской практике и при проведении соревнований по различным видам адаптивного спорта. Доклад должен быть подготовлен до 31 декабря 2023 года.Ответственный за исполнение указанных поручений - премьер России Михаил Мишустин.
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общество, владимир путин, россия, михаил мишустин, правительство рф, пенсии
Общество, Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Пенсии
16:43 30.12.2022 (обновлено: 17:04 30.12.2022)
 
Путин поручил рассмотреть индексацию страховых пенсий работающим инвалидам

Путину доложат по вопросу индексации страховых пенсий работающим инвалидам до 15 апреля

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам и доложить о решении до 15 апреля, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ ...с учетом ранее данных поручений оказать содействие в создании ассоциации спортивных организаций России для проведения среди спортсменов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и других государств международных спортивных соревнований, в том числе по видам спорта, включенным в программы Паралимпийских и Сурдлимпийских игр..., рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2023 года.
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Кроме того, кабмину поручено расширить возможности использования электронного сертификата для приобретения инвалидами отдельных видов товаров, работ и услуг, предусмотрев также возможность покупки протезов с использованием такого сертификата. Доклад должен быть представлен до 1 июня 2023 года.
"Правительству РФ... представить предложения по дальнейшему стимулированию создания индивидуальными предпринимателями, являющимися инвалидами, и организациями, учредителями которых являются инвалиды и (или) общероссийские общественные организации инвалидов, рабочих мест для инвалидов. Срок – 1 октября 2023 года", - добавляется в перечне поручений.
Для внедрения новых видов технических средств реабилитации инвалидов правительству поручено рассмотреть возможность проведения предрегистрационных испытаний и исследований тренажеров, разработанных Маратом Ильясовым, и регистрации таких тренажеров в соответствии с требованиями, а также использования прошедших регистрацию тренажеров в медицинской практике и при проведении соревнований по различным видам адаптивного спорта. Доклад должен быть подготовлен до 31 декабря 2023 года.
Ответственный за исполнение указанных поручений - премьер России Михаил Мишустин.
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