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Почти 23 миллиона пенсионеров получили январские пенсии досрочно - РИА Новости, 30.12.2022
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Почти 23 миллиона пенсионеров получили январские пенсии досрочно
Почти 23 миллиона пенсионеров получили январские пенсии досрочно - РИА Новости, 30.12.2022
Почти 23 миллиона пенсионеров получили январские пенсии досрочно
Почти 23 миллиона пенсионеров, получающих пенсии в первую половину января через банки, получили средства досрочно, сообщил министр труда и социальной защиты... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:07
2022-12-30T16:07
общество
антон котяков
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионеры
пенсия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Почти 23 миллиона пенсионеров, получающих пенсии в первую половину января через банки, получили средства досрочно, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. "Часть январских пенсий традиционно выплачивается заранее. Если пожилой человек получает пенсию в банке, а дата перечисления средств приходится на первые дни января, то деньги переводятся на счет раньше – в последние числа декабря. Зачисление пенсий началось на этой неделе. По состоянию на полдень 30 декабря досрочно получили выплаты уже почти 23 миллиона граждан, получающих пенсию в первой половине января", – рассказал министр, слова которого привели в пресс-службе Минтруда. Традиционно пенсии за первые дни января доставляются досрочно. Эта традиция сохраняется и при создании Социального фонда России. При этом доставка пенсий через отделения почтовой связи будет осуществляться с 3 января 2022 года в соответствии с графиками доставки.
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общество, антон котяков, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионеры, пенсия
Общество, Антон Котяков, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Пенсионеры, Пенсия
16:07 30.12.2022
 
Почти 23 миллиона пенсионеров получили январские пенсии досрочно

Минтруд: почти 23 миллиона пенсионеров получили январские пенсии через банки досрочно

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Почти 23 миллиона пенсионеров, получающих пенсии в первую половину января через банки, получили средства досрочно, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Часть январских пенсий традиционно выплачивается заранее. Если пожилой человек получает пенсию в банке, а дата перечисления средств приходится на первые дни января, то деньги переводятся на счет раньше – в последние числа декабря. Зачисление пенсий началось на этой неделе. По состоянию на полдень 30 декабря досрочно получили выплаты уже почти 23 миллиона граждан, получающих пенсию в первой половине января", – рассказал министр, слова которого привели в пресс-службе Минтруда.
Традиционно пенсии за первые дни января доставляются досрочно. Эта традиция сохраняется и при создании Социального фонда России. При этом доставка пенсий через отделения почтовой связи будет осуществляться с 3 января 2022 года в соответствии с графиками доставки.
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ОбществоАнтон КотяковРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)ПенсионерыПенсия
 
 
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