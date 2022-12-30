https://ria.ru/20221230/pensii-1842503213.html

Почти 23 миллиона пенсионеров получили январские пенсии досрочно

Почти 23 миллиона пенсионеров получили январские пенсии досрочно - РИА Новости, 30.12.2022

Почти 23 миллиона пенсионеров получили январские пенсии досрочно

Почти 23 миллиона пенсионеров, получающих пенсии в первую половину января через банки, получили средства досрочно, сообщил министр труда и социальной защиты... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:07

2022-12-30T16:07

2022-12-30T16:07

общество

антон котяков

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

пенсионеры

пенсия

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Почти 23 миллиона пенсионеров, получающих пенсии в первую половину января через банки, получили средства досрочно, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. "Часть январских пенсий традиционно выплачивается заранее. Если пожилой человек получает пенсию в банке, а дата перечисления средств приходится на первые дни января, то деньги переводятся на счет раньше – в последние числа декабря. Зачисление пенсий началось на этой неделе. По состоянию на полдень 30 декабря досрочно получили выплаты уже почти 23 миллиона граждан, получающих пенсию в первой половине января", – рассказал министр, слова которого привели в пресс-службе Минтруда. Традиционно пенсии за первые дни января доставляются досрочно. Эта традиция сохраняется и при создании Социального фонда России. При этом доставка пенсий через отделения почтовой связи будет осуществляться с 3 января 2022 года в соответствии с графиками доставки.

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россия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

общество, антон котяков, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионеры, пенсия