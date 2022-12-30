https://ria.ru/20221230/patsient-1842390827.html

Во Владивостоке пациент больницы умер на улице

Во Владивостоке пациент больницы умер на улице - РИА Новости, 30.12.2022

Во Владивостоке пациент больницы умер на улице

Следователи проводят проверку публикации в СМИ о том, что пациент больницы во Владивостоке скончался на улице, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T08:58

2022-12-30T08:58

2022-12-30T08:58

происшествия

здоровье - общество

россия

владивосток

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 30 дек - РИА Новости. Следователи проводят проверку публикации в СМИ о том, что пациент больницы во Владивостоке скончался на улице, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. В соцсетях появилось сообщение местной жительницы о том, что ее супруг 1979 года рождения, болеющий хроническим лимфолейкозом, попал с пневмонией во Владивостокскую клиническую больницу №4. Женщина отмечает, что на фоне пневмонии ему стало хуже: без поддержки он плохо передвигался, был дезориентирован. В отделение пульмонологии посетителей не пускали из-за эпидобстановки, по телефону там супруге якобы рассказали, что пациент психически нестабилен, ему назначат консультацию психиатра. Через несколько дней медики по телефону проинформировали женщину, что идет текущее лечение, но в тот же день вечером ей позвонил реаниматолог и сообщил, что ее мужа с катетером в вене нашли прохожие на соседней улице, "скорая" не смогла его спасти. Обратившаяся добавляет, что, по данным больницы, ее супруг написал отказ от госпитализации и ушел сам. В минздраве Приморья РИА Новости рассказали, что в больнице инициирована внутренняя служебная проверка. На момент ухода из больницы параметры здоровья пациента не были критическим, добавили в министерстве. "По данному факту следователями СК России по Приморскому краю организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221220/gripp-1840097375.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, владивосток, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)