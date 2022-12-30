https://ria.ru/20221230/pashinyan-1842448501.html

Путин в послании Пашиняну выразил надежду на продолжение диалога

Путин в послании Пашиняну выразил надежду на продолжение диалога - РИА Новости, 30.12.2022

Путин в послании Пашиняну выразил надежду на продолжение диалога

Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравительном послании премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю наступающих Нового года и Рождества... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:53

2022-12-30T12:53

2022-12-30T13:03

никол пашинян

владимир путин

армения

россия

политика

новый год

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ЕРЕВАН, 30 дек - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравительном послании премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю наступающих Нового года и Рождества выразил надежду на продолжение диалога и конструктивной работы, сообщили в пресс-службе армянского правительства. В послании, размещенном на сайте кабмина, отмечается, что уходящий год для России и Армении стал юбилейным, страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений и 25-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. "Важно, что в ходе вашего официального визита удалось закрепить стратегическую направленность двустороннего союзничества, наметить шаги по дальнейшему развитию партнерского взаимодействия на различных направлениях - в том числе в форматах ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ. Рассчитываю на продолжение нашего диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня", - отметил президент РФ. Путин пожелал Пашиняну крепкого здоровья, благополучия и успехов, а "братскому народу Армении - мира и процветания".

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Кирилл Волков

никол пашинян, владимир путин, армения, россия, политика, новый год