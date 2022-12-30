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Путин в послании Пашиняну выразил надежду на продолжение диалога - РИА Новости, 30.12.2022
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Путин в послании Пашиняну выразил надежду на продолжение диалога
Путин в послании Пашиняну выразил надежду на продолжение диалога - РИА Новости, 30.12.2022
Путин в послании Пашиняну выразил надежду на продолжение диалога
Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравительном послании премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю наступающих Нового года и Рождества... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:53
2022-12-30T13:03
никол пашинян
владимир путин
армения
россия
политика
новый год
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ЕРЕВАН, 30 дек - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравительном послании премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю наступающих Нового года и Рождества выразил надежду на продолжение диалога и конструктивной работы, сообщили в пресс-службе армянского правительства. В послании, размещенном на сайте кабмина, отмечается, что уходящий год для России и Армении стал юбилейным, страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений и 25-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. "Важно, что в ходе вашего официального визита удалось закрепить стратегическую направленность двустороннего союзничества, наметить шаги по дальнейшему развитию партнерского взаимодействия на различных направлениях - в том числе в форматах ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ. Рассчитываю на продолжение нашего диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня", - отметил президент РФ. Путин пожелал Пашиняну крепкого здоровья, благополучия и успехов, а "братскому народу Армении - мира и процветания".
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никол пашинян, владимир путин, армения, россия, политика, новый год
Никол Пашинян, Владимир Путин, Армения, Россия, Политика, Новый год
12:53 30.12.2022 (обновлено: 13:03 30.12.2022)
 
Путин в послании Пашиняну выразил надежду на продолжение диалога

Путин поздравил Пашиняна с наступающим Новым годом и выразил надежду на дальнейший диалог

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 30 дек - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравительном послании премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю наступающих Нового года и Рождества выразил надежду на продолжение диалога и конструктивной работы, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
В послании, размещенном на сайте кабмина, отмечается, что уходящий год для России и Армении стал юбилейным, страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений и 25-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
"Важно, что в ходе вашего официального визита удалось закрепить стратегическую направленность двустороннего союзничества, наметить шаги по дальнейшему развитию партнерского взаимодействия на различных направлениях - в том числе в форматах ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ. Рассчитываю на продолжение нашего диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня", - отметил президент РФ.
Путин пожелал Пашиняну крепкого здоровья, благополучия и успехов, а "братскому народу Армении - мира и процветания".
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