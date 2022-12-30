12:53 30.12.2022 (обновлено: 13:03 30.12.2022)
Путин в послании Пашиняну выразил надежду на продолжение диалога
Путин поздравил Пашиняна с наступающим Новым годом и выразил надежду на дальнейший диалог
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 дек - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравительном послании премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю наступающих Нового года и Рождества выразил надежду на продолжение диалога и конструктивной работы, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
В послании, размещенном на сайте кабмина, отмечается, что уходящий год для России и Армении стал юбилейным, страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений и 25-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
"Важно, что в ходе вашего официального визита удалось закрепить стратегическую направленность двустороннего союзничества, наметить шаги по дальнейшему развитию партнерского взаимодействия на различных направлениях - в том числе в форматах ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ. Рассчитываю на продолжение нашего диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня", - отметил президент РФ.
Путин пожелал Пашиняну крепкого здоровья, благополучия и успехов, а "братскому народу Армении - мира и процветания".