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Полиция проверяет Парфенова из-за неуведомления о гражданстве Израиля - РИА Новости, 30.12.2022
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Полиция проверяет Парфенова из-за неуведомления о гражданстве Израиля
Полиция проверяет Парфенова из-за неуведомления о гражданстве Израиля - РИА Новости, 30.12.2022
Полиция проверяет Парфенова из-за неуведомления о гражданстве Израиля
Российская полиция проводит проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова в связи с тем, что он не уведомил по закону соответствующие органы о наличии у... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:37
2022-12-30T19:45
леонид парфенов
израиль
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российская полиция проводит проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова в связи с тем, что он не уведомил по закону соответствующие органы о наличии у него израильского гражданства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля", — сказал собеседник агентства. По информации источника в правоохранительных органах, Парфенов получил гражданство Израиля еще в 2017 году и не уведомил органы внутренних дел. Сейчас, отметил собеседник агентства, Парфенов находится в Грузии.
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израиль
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леонид парфенов, израиль, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Леонид Парфенов, Израиль, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
10:37 30.12.2022 (обновлено: 19:45 30.12.2022)
 
Полиция проверяет Парфенова из-за неуведомления о гражданстве Израиля

Полиция проводит проверку журналиста Парфенова, не уведомившего о гражданстве Израиля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкТелеведущий Леонид Парфенов
Телеведущий Леонид Парфенов - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущий Леонид Парфенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российская полиция проводит проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова в связи с тем, что он не уведомил по закону соответствующие органы о наличии у него израильского гражданства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля", — сказал собеседник агентства.
По информации источника в правоохранительных органах, Парфенов получил гражданство Израиля еще в 2017 году и не уведомил органы внутренних дел. Сейчас, отметил собеседник агентства, Парфенов находится в Грузии.
Телеведущий Леонид Парфенов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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Леонид ПарфеновИзраильПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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