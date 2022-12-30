https://ria.ru/20221230/parfenov-1842406565.html

Полиция проверяет Парфенова из-за неуведомления о гражданстве Израиля

Полиция проверяет Парфенова из-за неуведомления о гражданстве Израиля - РИА Новости, 30.12.2022

Полиция проверяет Парфенова из-за неуведомления о гражданстве Израиля

Российская полиция проводит проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова в связи с тем, что он не уведомил по закону соответствующие органы о наличии у... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:37

2022-12-30T10:37

2022-12-30T19:45

леонид парфенов

израиль

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российская полиция проводит проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова в связи с тем, что он не уведомил по закону соответствующие органы о наличии у него израильского гражданства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля", — сказал собеседник агентства. По информации источника в правоохранительных органах, Парфенов получил гражданство Израиля еще в 2017 году и не уведомил органы внутренних дел. Сейчас, отметил собеседник агентства, Парфенов находится в Грузии.

https://ria.ru/20221117/parfenov-1832220934.html

израиль

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

леонид парфенов, израиль, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия