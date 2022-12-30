https://ria.ru/20221230/parfenov-1842406565.html
Полиция проверяет Парфенова из-за неуведомления о гражданстве Израиля
Полиция проверяет Парфенова из-за неуведомления о гражданстве Израиля - РИА Новости, 30.12.2022
Полиция проверяет Парфенова из-за неуведомления о гражданстве Израиля
Российская полиция проводит проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова в связи с тем, что он не уведомил по закону соответствующие органы о наличии у... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:37
2022-12-30T10:37
2022-12-30T19:45
леонид парфенов
израиль
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российская полиция проводит проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова в связи с тем, что он не уведомил по закону соответствующие органы о наличии у него израильского гражданства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля", — сказал собеседник агентства. По информации источника в правоохранительных органах, Парфенов получил гражданство Израиля еще в 2017 году и не уведомил органы внутренних дел. Сейчас, отметил собеседник агентства, Парфенов находится в Грузии.
https://ria.ru/20221117/parfenov-1832220934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид парфенов, израиль, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Леонид Парфенов, Израиль, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
10:37 30.12.2022 (обновлено: 19:45 30.12.2022)
Полиция проверяет Парфенова из-за неуведомления о гражданстве Израиля
Полиция проводит проверку журналиста Парфенова, не уведомившего о гражданстве Израиля