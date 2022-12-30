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В московских аэропортах вечером задержали или отменили почти 50 рейсов

В московских аэропортах вечером задержали или отменили почти 50 рейсов - РИА Новости, 30.12.2022

В московских аэропортах вечером задержали или отменили почти 50 рейсов

Почти 50 рейсов задержаны или отменены в пятницу вечером в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - на фоне снегопада, следует из... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T20:12

2022-12-30T20:12

2022-12-30T20:12

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Почти 50 рейсов задержаны или отменены в пятницу вечером в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 20.02 мск, в аэропорту "Внуково" семь рейсов задержано, два отменено; в аэропорту "Домодедово" задержано 27 рейсов, один отменен; в аэропорту "Шереметьево" десять рейсов задержано, два отменено. В Москве наблюдаются облачная погода, мокрый снег и плюс 2 градуса. В среду в пресс-службе сервиса бронирования авиабилетов "Авиасейлс" РИА Новости сообщили, что самым загруженным предновогодним днем в аэропортах Москвы будет 30 декабря, на него приходится наибольшее количество бронирований. Московский аэропорт "Домодедово" также сообщал, что пиковым днем по вылетам станет 30 декабря.

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москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), туризм, новости - туризм