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В московских аэропортах вечером задержали или отменили почти 50 рейсов - РИА Новости, 30.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221230/otmena-1842553701.html
В московских аэропортах вечером задержали или отменили почти 50 рейсов
В московских аэропортах вечером задержали или отменили почти 50 рейсов - РИА Новости, 30.12.2022
В московских аэропортах вечером задержали или отменили почти 50 рейсов
Почти 50 рейсов задержаны или отменены в пятницу вечером в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - на фоне снегопада, следует из... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T20:12
2022-12-30T20:12
туризм
москва
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Почти 50 рейсов задержаны или отменены в пятницу вечером в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 20.02 мск, в аэропорту "Внуково" семь рейсов задержано, два отменено; в аэропорту "Домодедово" задержано 27 рейсов, один отменен; в аэропорту "Шереметьево" десять рейсов задержано, два отменено. В Москве наблюдаются облачная погода, мокрый снег и плюс 2 градуса. В среду в пресс-службе сервиса бронирования авиабилетов "Авиасейлс" РИА Новости сообщили, что самым загруженным предновогодним днем в аэропортах Москвы будет 30 декабря, на него приходится наибольшее количество бронирований. Московский аэропорт "Домодедово" также сообщал, что пиковым днем по вылетам станет 30 декабря.
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москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), туризм, новости - туризм
Туризм, Москва, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
20:12 30.12.2022
 
В московских аэропортах вечером задержали или отменили почти 50 рейсов

Во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" вечером задержали или отменили почти 50 рейсов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСамолеты Airbus A350 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Шереметьево
Самолеты Airbus A350 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолеты Airbus A350 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Почти 50 рейсов задержаны или отменены в пятницу вечером в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 20.02 мск, в аэропорту "Внуково" семь рейсов задержано, два отменено; в аэропорту "Домодедово" задержано 27 рейсов, один отменен; в аэропорту "Шереметьево" десять рейсов задержано, два отменено.
В Москве наблюдаются облачная погода, мокрый снег и плюс 2 градуса.
В среду в пресс-службе сервиса бронирования авиабилетов "Авиасейлс" РИА Новости сообщили, что самым загруженным предновогодним днем в аэропортах Москвы будет 30 декабря, на него приходится наибольшее количество бронирований. Московский аэропорт "Домодедово" также сообщал, что пиковым днем по вылетам станет 30 декабря.
Онлайн-табло в аэропорту - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 19:42Туризм
"Аэрофлот" призвал внимательнее проверять информацию об отмене рейсов
 
ТуризмМоскваШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)ТуризмНовости - Туризм
 
 
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