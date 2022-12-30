https://ria.ru/20221230/osadki-1842418057.html

В Москве за декабрь уже выпало более двух месячных норм осадков

В Москве за декабрь уже выпало более двух месячных норм осадков - РИА Новости, 30.12.2022

В Москве за декабрь уже выпало более двух месячных норм осадков

Высота снежного покрова в Москве достигла отметки в 33 сантиметра, с начала месяца выпало 106 миллиметров осадков, это более двух месячных норм, сообщил в своем РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:19

2022-12-30T11:19

2022-12-30T11:19

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве достигла отметки в 33 сантиметра, с начала месяца выпало 106 миллиметров осадков, это более двух месячных норм, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Высота снежного покрова в Москве вновь приблизилась к максимум нынешней зимы. На базовой метеостанции столицы снежный покров достиг отметки в 33 сантиметра. Напомню, что самым высоким снежный покров был 19-20 декабря, тогда его высота составляла 34 сантиметра", - рассказал Леус. По его словам, общее количество осадков с начала месяца уже составляет 106 миллиметров, это более двух месячных норм - 208%. До абсолютного рекорда декабря по осадкам, который был 115 миллиметров в декабре 1874 года, осталось меньше 10 миллиметров.

https://ria.ru/20221229/sneg-1842220209.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

москва, михаил леус, погода, общество, центр "фобос"