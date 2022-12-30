В Москве за декабрь уже выпало более двух месячных норм осадков
Синоптик Леус заявил, что в Москве за декабрь уже выпало более двух месячных норм осадков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкМужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке "Сокольники"
Мужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке "Сокольники". Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве достигла отметки в 33 сантиметра, с начала месяца выпало 106 миллиметров осадков, это более двух месячных норм, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Высота снежного покрова в Москве вновь приблизилась к максимум нынешней зимы. На базовой метеостанции столицы снежный покров достиг отметки в 33 сантиметра. Напомню, что самым высоким снежный покров был 19-20 декабря, тогда его высота составляла 34 сантиметра", - рассказал Леус.
По его словам, общее количество осадков с начала месяца уже составляет 106 миллиметров, это более двух месячных норм - 208%. До абсолютного рекорда декабря по осадкам, который был 115 миллиметров в декабре 1874 года, осталось меньше 10 миллиметров.
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