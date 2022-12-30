https://ria.ru/20221230/os-1842412819.html

Российские компании планируют создать мобильную ОС, пишут СМИ

Российские компании планируют создать мобильную ОС, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2022

Российские компании планируют создать мобильную ОС, пишут СМИ

VK, "Яндекс", Сбербанк и "Ростелеком" планируют создать компанию, которая займется разработкой новой мобильной операционной системы (ОС) на базе Android, пишет... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:01

2022-12-30T11:01

2022-12-30T12:06

экономика

технологии

россия

яндекс

сбербанк россии

ростелеком

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. VK, "Яндекс", Сбербанк и "Ростелеком" планируют создать компанию, которая займется разработкой новой мобильной операционной системы (ОС) на базе Android, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в правительстве.Минцифры подключит к этой задаче ряд разработчиков. Планируется, что будущая компания создаст платформу совместимых с ней мобильных сервисов, которые заменят Google Mobile Services (GMS), указано в статье.Как отмечает источник издания, проект не противоречит планам "Ростелекома" развивать мобильную экосистему на базе ОС "Аврора". Ее будут использовать в корпоративном и государственном секторе, а новая операционная система будет ориентироваться на широкого потребителя.В свою очередь, VK и "Сбер" также заинтересованы в разработке аналога GMS. Такая платформа "нужна всем, кто хочет, чтобы их приложения обладали адекватным функционалом", уточнил собеседник газеты.В декабре правительство включило проект "Ростелекома" по созданию к 2030 году национальной мобильной экосистемы на ОС "Аврора" в дорожную карту "Новое общесистемное ПО". Стоимость проекта, который предполагает выпуск 70 миллионов устройств, оператор оценил в 480 миллиардов рублей. При этом источник финансирования еще не утвержден.

https://ria.ru/20221222/karty-1840605099.html

https://ria.ru/20221229/banki-1842077653.html

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экономика, технологии, россия, яндекс, сбербанк россии, ростелеком, google android