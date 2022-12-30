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"Аэрофлот" призвал внимательнее проверять информацию об отмене рейсов - РИА Новости, 30.12.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" призвал внимательнее проверять информацию об отмене рейсов
"Аэрофлот" призвал внимательнее проверять информацию об отмене рейсов - РИА Новости, 30.12.2022
"Аэрофлот" призвал внимательнее проверять информацию об отмене рейсов
Информация об отменах рейсов в новогодние праздники, появляющаяся на интернет-ресурсах, ретранслирующих онлайн-расписание общественного и воздушного транспорта, РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T19:42
2022-12-30T19:42
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Информация об отменах рейсов в новогодние праздники, появляющаяся на интернет-ресурсах, ретранслирующих онлайн-расписание общественного и воздушного транспорта, зачастую некорректно отражает реальную ситуацию, сообщает "Аэрофлот". "В преддверии праздничных дней обращаем внимание, что информация об отменах рейсов в новогодние праздники, появляющаяся на интернет-ресурсах, ретранслирующих онлайн-расписание общественного и воздушного транспорта, зачастую некорректно отражает реальную ситуацию", - говорится в сообщении. Авиакомпания отмечает, что новогоднее расписание формируется авиакомпаниями заблаговременно, до начала зимнего сезона, и учитывает исторически традиционную загрузку рейсов по некоторым направлениям в указанный период. Пассажиры оповещаются об изменениях в расписании новогодних рейсов еще осенью – авиакомпания предлагает им наиболее удобные и ближайшие по времени варианты перелета. "При этом информационные системы аэропортов технически отображают все рейсы сезонного расписания, без учета заблаговременно отмененных авиакомпаниями на новогодний период", - сообщает "Аэрофлот".
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аэрофлот, туризм, новости - туризм
Туризм, Аэрофлот, Туризм, Новости - Туризм
19:42 30.12.2022
 
"Аэрофлот" призвал внимательнее проверять информацию об отмене рейсов

"Аэрофлот": данные с онлайн-табло об отменах рейсов в новогодние дни зачастую некорректны

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкОнлайн-табло в аэропорту
Онлайн-табло в аэропорту - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Онлайн-табло в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Информация об отменах рейсов в новогодние праздники, появляющаяся на интернет-ресурсах, ретранслирующих онлайн-расписание общественного и воздушного транспорта, зачастую некорректно отражает реальную ситуацию, сообщает "Аэрофлот".
"В преддверии праздничных дней обращаем внимание, что информация об отменах рейсов в новогодние праздники, появляющаяся на интернет-ресурсах, ретранслирующих онлайн-расписание общественного и воздушного транспорта, зачастую некорректно отражает реальную ситуацию", - говорится в сообщении.
Авиакомпания отмечает, что новогоднее расписание формируется авиакомпаниями заблаговременно, до начала зимнего сезона, и учитывает исторически традиционную загрузку рейсов по некоторым направлениям в указанный период. Пассажиры оповещаются об изменениях в расписании новогодних рейсов еще осенью – авиакомпания предлагает им наиболее удобные и ближайшие по времени варианты перелета.
"При этом информационные системы аэропортов технически отображают все рейсы сезонного расписания, без учета заблаговременно отмененных авиакомпаниями на новогодний период", - сообщает "Аэрофлот".
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