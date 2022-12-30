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Ефимов: Москва открыла конкурс на офсет по поставке абсорбирующего белья - РИА Новости, 30.12.2022
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Ефимов: Москва открыла конкурс на офсет по поставке абсорбирующего белья
Ефимов: Москва открыла конкурс на офсет по поставке абсорбирующего белья - РИА Новости, 30.12.2022
Ефимов: Москва открыла конкурс на офсет по поставке абсорбирующего белья
Власти Москвы начали прием заявок на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта по поставке городу подгузников и пеленок для... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:29
2022-12-30T17:29
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
экономика
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Власти Москвы начали прием заявок на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта по поставке городу подгузников и пеленок для взрослых, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."До 18 января 2023 года инвесторы могут подать заявку на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта, предусматривающего поставку городу в течение 10 лет абсорбирующего белья для взрослых", - сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что победитель аукциона должен будет в течение 15 месяцев с момента заключения договора инвестировать в производство на территории Москвы минимум 300 миллионов рублей. При этом поставки подгузников должны начаться не позднее четвертого квартала 2023 года, а пеленок – не позднее четвертого квартала 2024 года.В сообщении уточняется, что площадка под новое производство будет предоставлена инвестору на территории индустриального парка "Руднево" в районе Косино-Ухтомский.В 2022 году правительство Москвы приняло решения о проведении конкурсов на 11 офсетов, среди которых контракты на поставку лекарств, медицинских изделий, аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции. В перспективе подписание офсетных контрактов в сферах ИТ, ЖКХ, транспортного машиностроения и других.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Экономика
17:29 30.12.2022
 

Ефимов: Москва открыла конкурс на офсет по поставке абсорбирующего белья

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Власти Москвы начали прием заявок на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта по поставке городу подгузников и пеленок для взрослых, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"До 18 января 2023 года инвесторы могут подать заявку на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта, предусматривающего поставку городу в течение 10 лет абсорбирующего белья для взрослых", - сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что победитель аукциона должен будет в течение 15 месяцев с момента заключения договора инвестировать в производство на территории Москвы минимум 300 миллионов рублей. При этом поставки подгузников должны начаться не позднее четвертого квартала 2023 года, а пеленок – не позднее четвертого квартала 2024 года.
В сообщении уточняется, что площадка под новое производство будет предоставлена инвестору на территории индустриального парка "Руднево" в районе Косино-Ухтомский.
В 2022 году правительство Москвы приняло решения о проведении конкурсов на 11 офсетов, среди которых контракты на поставку лекарств, медицинских изделий, аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции. В перспективе подписание офсетных контрактов в сферах ИТ, ЖКХ, транспортного машиностроения и других.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
2 декабря, 09:15
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Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваЭкономика
 
 
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