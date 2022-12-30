https://ria.ru/20221230/ofset-1842525997.html

Ефимов: Москва открыла конкурс на офсет по поставке абсорбирующего белья

Ефимов: Москва открыла конкурс на офсет по поставке абсорбирующего белья - РИА Новости, 30.12.2022

Ефимов: Москва открыла конкурс на офсет по поставке абсорбирующего белья

Власти Москвы начали прием заявок на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта по поставке городу подгузников и пеленок для... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T17:29

2022-12-30T17:29

2022-12-30T17:29

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

экономика

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Власти Москвы начали прием заявок на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта по поставке городу подгузников и пеленок для взрослых, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."До 18 января 2023 года инвесторы могут подать заявку на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта, предусматривающего поставку городу в течение 10 лет абсорбирующего белья для взрослых", - сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что победитель аукциона должен будет в течение 15 месяцев с момента заключения договора инвестировать в производство на территории Москвы минимум 300 миллионов рублей. При этом поставки подгузников должны начаться не позднее четвертого квартала 2023 года, а пеленок – не позднее четвертого квартала 2024 года.В сообщении уточняется, что площадка под новое производство будет предоставлена инвестору на территории индустриального парка "Руднево" в районе Косино-Ухтомский.В 2022 году правительство Москвы приняло решения о проведении конкурсов на 11 офсетов, среди которых контракты на поставку лекарств, медицинских изделий, аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции. В перспективе подписание офсетных контрактов в сферах ИТ, ЖКХ, транспортного машиностроения и других.

https://ria.ru/20221202/efimov-1835734322.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика