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Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 68 раз

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 68 раз - РИА Новости, 30.12.2022

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 68 раз

Украинские войска за минувшие сутки 68 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 319 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T09:16

2022-12-30T09:16

2022-12-30T09:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

донецк

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 68 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 319 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 68 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 39 обстрелов из РСЗО "Himars", артиллерии 155, 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском 12 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметров. На горловском 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 миллиметров. Выпустив 319 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Каштановое, Минеральное, Макеевка, Александровка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении женщины в Петровском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 49 обстрелов.

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, в мире, донецк, украина, сцкк