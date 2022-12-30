Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска вновь обстреляли окраины Донецка - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/obstrel-1842569445.html
Украинские войска вновь обстреляли окраины Донецка
Украинские войска вновь обстреляли окраины Донецка - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские войска вновь обстреляли окраины Донецка
Украинские войска в пятницу вечером выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T23:06
2022-12-30T23:06
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842097004_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_ad93c4fa76ffab3e60ea3801b91e61d8.jpg
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска в пятницу вечером выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным СЦКК, в 22.10 и 22.15 огонь по указанным районам велся из подконтрольного Киеву населенного пункта Тоненькое. Всего было выпущено 13 снарядов калибра 155 миллиметров. Ранее в пятницу украинские войска выпустили 30 снарядов калибра 122 и 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, Ясиноватой и поселку Пантелеймоновке близ Горловки.
https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842490137.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842097004_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_267433860e3b4f110fd6ed7e7ed2267b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
23:06 30.12.2022
 
Украинские войска вновь обстреляли окраины Донецка

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЗдание в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела ВСУ
Здание в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Здание в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска в пятницу вечером выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным СЦКК, в 22.10 и 22.15 огонь по указанным районам велся из подконтрольного Киеву населенного пункта Тоненькое. Всего было выпущено 13 снарядов калибра 155 миллиметров.
Ранее в пятницу украинские войска выпустили 30 снарядов калибра 122 и 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, Ясиноватой и поселку Пантелеймоновке близ Горловки.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:48Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала