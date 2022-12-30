https://ria.ru/20221230/obstrel-1842569445.html

Украинские войска вновь обстреляли окраины Донецка

Украинские войска вновь обстреляли окраины Донецка - РИА Новости, 30.12.2022

Украинские войска вновь обстреляли окраины Донецка

Украинские войска в пятницу вечером выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T23:06

2022-12-30T23:06

2022-12-30T23:06

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска в пятницу вечером выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным СЦКК, в 22.10 и 22.15 огонь по указанным районам велся из подконтрольного Киеву населенного пункта Тоненькое. Всего было выпущено 13 снарядов калибра 155 миллиметров. Ранее в пятницу украинские войска выпустили 30 снарядов калибра 122 и 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, Ясиноватой и поселку Пантелеймоновке близ Горловки.

https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842490137.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк