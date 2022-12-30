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Украинские войска вновь обстреляли окраины Донецка
Украинские войска вновь обстреляли окраины Донецка - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские войска вновь обстреляли окраины Донецка
Украинские войска в пятницу вечером выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T23:06
2022-12-30T23:06
2022-12-30T23:06
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска в пятницу вечером выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным СЦКК, в 22.10 и 22.15 огонь по указанным районам велся из подконтрольного Киеву населенного пункта Тоненькое. Всего было выпущено 13 снарядов калибра 155 миллиметров. Ранее в пятницу украинские войска выпустили 30 снарядов калибра 122 и 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, Ясиноватой и поселку Пантелеймоновке близ Горловки.
https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842490137.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска вновь обстреляли окраины Донецка
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка