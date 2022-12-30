https://ria.ru/20221230/obstrel-1842566193.html

ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по пригороду Горловки и Ясиноватой

ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по пригороду Горловки и Ясиноватой - РИА Новости, 30.12.2022

ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по пригороду Горловки и Ясиноватой

Украинские войска в пятницу вечером за пять минут выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Пантелеймоновка близ Горловки и... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T22:20

2022-12-30T22:20

2022-12-30T22:20

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

горловка

донецкая народная республика

сцкк

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска в пятницу вечером за пять минут выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Пантелеймоновка близ Горловки и Ясиноватой, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, по данным СЦКК, из украинского города Авдеевка в 21.55 был нанесен удар по Ясиноватой, всего было выпущено семь снарядов калибром 155 мм. Ранее в пятницу по Киевскому района Донецка и Ясиноватой было выпущено 17 снарядов калибром 152 и 155 мм.

https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842490137.html

ясиноватая

горловка

донецкая народная республика

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в мире, ясиноватая, горловка, донецкая народная республика, сцкк