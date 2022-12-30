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ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по пригороду Горловки и Ясиноватой
ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по пригороду Горловки и Ясиноватой - РИА Новости, 30.12.2022
ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по пригороду Горловки и Ясиноватой
Украинские войска в пятницу вечером за пять минут выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Пантелеймоновка близ Горловки и... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T22:20
2022-12-30T22:20
2022-12-30T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
горловка
донецкая народная республика
сцкк
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска в пятницу вечером за пять минут выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Пантелеймоновка близ Горловки и Ясиноватой, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, по данным СЦКК, из украинского города Авдеевка в 21.55 был нанесен удар по Ясиноватой, всего было выпущено семь снарядов калибром 155 мм. Ранее в пятницу по Киевскому района Донецка и Ясиноватой было выпущено 17 снарядов калибром 152 и 155 мм.
https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842490137.html
ясиноватая
горловка
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в мире, ясиноватая, горловка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по пригороду Горловки и Ясиноватой
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли натовскими снарядами пригород Горловки и Ясиноватой