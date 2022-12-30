https://ria.ru/20221230/obstrel-1842537516.html

Украинские военные обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские военные обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 30.12.2022

Украинские военные обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска за пять минут выпустили в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Киевскому району Донецка, сообщило... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T18:25

2022-12-30T18:25

2022-12-30T18:32

специальная военная операция на украине

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нато

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.00 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.05 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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в мире, донецк, макеевка, сцкк, донецкая народная республика, нато