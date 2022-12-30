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Украинские боевики обстреляли село Кистер в Брянской области - РИА Новости, 30.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/obstrel-1842526944.html
Украинские боевики обстреляли село Кистер в Брянской области
Украинские боевики обстреляли село Кистер в Брянской области - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские боевики обстреляли село Кистер в Брянской области
Украинские силовики обстреляли брянское село Кистер, пострадавших в результате произошедшего нет, повреждено электроснабжение, сообщил в телеграм-канале... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:38
2022-12-30T17:38
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
александр богомаз
брянская область
погарский район
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли брянское село Кистер, пострадавших в результате произошедшего нет, повреждено электроснабжение, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз. "ВСУ произвели обстрел села Кистёр Погарского района. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте. В результате обстрела повреждено электроснабжение. После работы оперативных служб, энергетики приступят к восстановлению", - написал он.
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россия
брянская область
погарский район
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происшествия, россия, александр богомаз, брянская область, погарский район, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Александр Богомаз, Брянская область, Погарский район, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:38 30.12.2022
 
Украинские боевики обстреляли село Кистер в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле украинскими боевиками села Кистер

© AP Photo / LibkosУкраинские военные ведут огонь из гаубицы
Украинские военные ведут огонь из гаубицы - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинские военные ведут огонь из гаубицы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли брянское село Кистер, пострадавших в результате произошедшего нет, повреждено электроснабжение, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ произвели обстрел села Кистёр Погарского района. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте. В результате обстрела повреждено электроснабжение. После работы оперативных служб, энергетики приступят к восстановлению", - написал он.
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29 декабря, 10:53
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияАлександр БогомазБрянская областьПогарский районВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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