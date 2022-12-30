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Украинские боевики обстреляли село Кистер в Брянской области
Украинские боевики обстреляли село Кистер в Брянской области - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские боевики обстреляли село Кистер в Брянской области
Украинские силовики обстреляли брянское село Кистер, пострадавших в результате произошедшего нет, повреждено электроснабжение, сообщил в телеграм-канале... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:38
2022-12-30T17:38
2022-12-30T17:38
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
александр богомаз
брянская область
погарский район
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли брянское село Кистер, пострадавших в результате произошедшего нет, повреждено электроснабжение, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз. "ВСУ произвели обстрел села Кистёр Погарского района. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте. В результате обстрела повреждено электроснабжение. После работы оперативных служб, энергетики приступят к восстановлению", - написал он.
https://ria.ru/20221229/pvo-1842121070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Украинские боевики обстреляли село Кистер в Брянской области
Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле украинскими боевиками села Кистер