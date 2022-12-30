https://ria.ru/20221230/obstrel-1842526944.html

Украинские боевики обстреляли село Кистер в Брянской области

Украинские боевики обстреляли село Кистер в Брянской области - РИА Новости, 30.12.2022

Украинские боевики обстреляли село Кистер в Брянской области

Украинские силовики обстреляли брянское село Кистер, пострадавших в результате произошедшего нет, повреждено электроснабжение, сообщил в телеграм-канале... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T17:38

2022-12-30T17:38

2022-12-30T17:38

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

александр богомаз

брянская область

погарский район

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли брянское село Кистер, пострадавших в результате произошедшего нет, повреждено электроснабжение, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз. "ВСУ произвели обстрел села Кистёр Погарского района. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте. В результате обстрела повреждено электроснабжение. После работы оперативных служб, энергетики приступят к восстановлению", - написал он.

https://ria.ru/20221229/pvo-1842121070.html

россия

брянская область

погарский район

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Кирилл Волков

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