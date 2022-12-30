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Украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 30.12.2022

Украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра по Донецку

Украинские войска в 16.05 выпустили четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:19

2022-12-30T16:19

2022-12-30T16:25

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в 16.05 выпустили четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.05 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Через пять минут представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Ясиноватой, украинские войска выпустили по населенному пункту пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842498964.html

https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842490137.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, нато