15:13 30.12.2022 (обновлено: 16:24 30.12.2022)
Сотрудник военных органов СК погиб во время украинского обстрела Донецка
Замглавы отдела военного следственного управления СК Рыбаков погиб при обстреле в Донбассе
Сотрудник Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сотрудник военных органов Следственного комитета России Евгений Рыбаков погиб при исполнении служебного долга во время обстрела ВСУ Донецка, сообщил СК в Telegram-канале.
"Тридцатого декабря в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Донецке погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Александрович Рыбаков", — говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, сотрудники СК с февраля на Украине расследуют военные преступления киевских властей против мирных жителей и российских солдат.
"В Донбассе служат настоящие профессионалы, лучшие офицеры Следственного комитета. Именно таким был Евгений Александрович. Неоднократно награждался ведомственными медалями и знаками отличия. Исполнял служебные обязанности в ходе проведения контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Являлся ветераном боевых действий и ветераном военной службы", — рассказали в СК.
По факту гибели Рыбакова завели уголовное дело.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего и поручил оказать поддержку его семье.
С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.