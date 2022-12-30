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Сотрудник военных органов СК погиб во время украинского обстрела Донецка

Сотрудник военных органов СК погиб во время украинского обстрела Донецка - РИА Новости, 30.12.2022

Сотрудник военных органов СК погиб во время украинского обстрела Донецка

Сотрудник военных органов Следственного комитета России Евгений Рыбаков погиб при исполнении служебного долга во время обстрела ВСУ Донецка, сообщил СК в... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:13

2022-12-30T15:13

2022-12-30T16:24

донецк

россия

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

александр бастрыкин

происшествия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сотрудник военных органов Следственного комитета России Евгений Рыбаков погиб при исполнении служебного долга во время обстрела ВСУ Донецка, сообщил СК в Telegram-канале."Тридцатого декабря в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Донецке погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Александрович Рыбаков", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, сотрудники СК с февраля на Украине расследуют военные преступления киевских властей против мирных жителей и российских солдат."В Донбассе служат настоящие профессионалы, лучшие офицеры Следственного комитета. Именно таким был Евгений Александрович. Неоднократно награждался ведомственными медалями и знаками отличия. Исполнял служебные обязанности в ходе проведения контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Являлся ветераном боевых действий и ветераном военной службы", — рассказали в СК.По факту гибели Рыбакова завели уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего и поручил оказать поддержку его семье.С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221230/dnr-1842473400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия, украина, вооруженные силы украины