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Сотрудник военных органов СК погиб во время украинского обстрела Донецка - РИА Новости, 30.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/obstrel-1842486096.html
Сотрудник военных органов СК погиб во время украинского обстрела Донецка
Сотрудник военных органов СК погиб во время украинского обстрела Донецка - РИА Новости, 30.12.2022
Сотрудник военных органов СК погиб во время украинского обстрела Донецка
Сотрудник военных органов Следственного комитета России Евгений Рыбаков погиб при исполнении служебного долга во время обстрела ВСУ Донецка, сообщил СК в... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:13
2022-12-30T16:24
донецк
россия
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
александр бастрыкин
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сотрудник военных органов Следственного комитета России Евгений Рыбаков погиб при исполнении служебного долга во время обстрела ВСУ Донецка, сообщил СК в Telegram-канале."Тридцатого декабря в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Донецке погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Александрович Рыбаков", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, сотрудники СК с февраля на Украине расследуют военные преступления киевских властей против мирных жителей и российских солдат."В Донбассе служат настоящие профессионалы, лучшие офицеры Следственного комитета. Именно таким был Евгений Александрович. Неоднократно награждался ведомственными медалями и знаками отличия. Исполнял служебные обязанности в ходе проведения контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Являлся ветераном боевых действий и ветераном военной службы", — рассказали в СК.По факту гибели Рыбакова завели уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего и поручил оказать поддержку его семье.С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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донецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Донецк, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Александр Бастрыкин, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
15:13 30.12.2022 (обновлено: 16:24 30.12.2022)
 
Сотрудник военных органов СК погиб во время украинского обстрела Донецка

Замглавы отдела военного следственного управления СК Рыбаков погиб при обстреле в Донбассе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета
Сотрудник Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сотрудник военных органов Следственного комитета России Евгений Рыбаков погиб при исполнении служебного долга во время обстрела ВСУ Донецка, сообщил СК в Telegram-канале.
"Тридцатого декабря в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Донецке погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Александрович Рыбаков", — говорится в заявлении.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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Как отметили в ведомстве, сотрудники СК с февраля на Украине расследуют военные преступления киевских властей против мирных жителей и российских солдат.
"В Донбассе служат настоящие профессионалы, лучшие офицеры Следственного комитета. Именно таким был Евгений Александрович. Неоднократно награждался ведомственными медалями и знаками отличия. Исполнял служебные обязанности в ходе проведения контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Являлся ветераном боевых действий и ветераном военной службы", — рассказали в СК.
По факту гибели Рыбакова завели уголовное дело.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего и поручил оказать поддержку его семье.
С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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