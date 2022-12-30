https://ria.ru/20221230/obstrel-1842461203.html

В ЛНР газопровод и шесть жилых домов были повреждены при обстреле Стаханова

В ЛНР газопровод и шесть жилых домов были повреждены при обстреле Стаханова - РИА Новости, 30.12.2022

В ЛНР газопровод и шесть жилых домов были повреждены при обстреле Стаханова

Газопровод и шесть жилых домов получили повреждения при обстреле Стаханова из РСЗО HIMARS со стороны украинских войск, сообщает представительство Луганской... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:45

2022-12-30T13:45

2022-12-30T13:45

специальная военная операция на украине

стаханов

луганская народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Газопровод и шесть жилых домов получили повреждения при обстреле Стаханова из РСЗО HIMARS со стороны украинских войск, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено три ракеты типа M31 GMLRS) повреждены шесть жилых домов и газопровод", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ЛНР в СЦКК ранее пятницу сообщало об обстреле Стаханова со стороны украинских войск, выпустивших по населенному пункту три ракеты из РСЗО HIMARS. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221230/obstrel-1842450739.html

стаханов

луганская народная республика

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стаханов, луганская народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия