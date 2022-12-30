https://ria.ru/20221230/obstrel-1842458673.html
Украинские войска обстреляли Энергодар и зону вблизи ЗАЭС
Украинские войска обстреляли Энергодар и зону вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские войска обстреляли Энергодар и зону вблизи ЗАЭС
Украинские войска обстреляли Энергодар, разрывы снарядов зафиксированы вблизи промзоны и Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:39
2022-12-30T13:39
2022-12-30T13:39
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
вооруженные силы украины
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Энергодар, разрывы снарядов зафиксированы вблизи промзоны и Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Энергодар под обстрелом боевиков ВСУ", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, огонь открыт по береговой линии Энергодара и окрестностям атомной электростанции. "Разрывы украинских снарядов фиксируются вблизи промзоны и ЗАЭС. Удары наносятся с применением тяжелых видов вооружения, включая артиллерию натовского образца", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20221223/zaes-1840921730.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Энергодар и зону вблизи ЗАЭС
Рогов заявил, что украинские войска обстреляли Энергодар и зону вблизи ЗАЭС