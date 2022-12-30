https://ria.ru/20221230/obstrel-1842458673.html

Украинские войска обстреляли Энергодар и зону вблизи ЗАЭС

Украинские войска обстреляли Энергодар и зону вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 30.12.2022

Украинские войска обстреляли Энергодар и зону вблизи ЗАЭС

Украинские войска обстреляли Энергодар, разрывы снарядов зафиксированы вблизи промзоны и Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:39

2022-12-30T13:39

2022-12-30T13:39

энергодар

запорожская область

запорожская аэс

вооруженные силы украины

владимир рогов

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Энергодар, разрывы снарядов зафиксированы вблизи промзоны и Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Энергодар под обстрелом боевиков ВСУ", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, огонь открыт по береговой линии Энергодара и окрестностям атомной электростанции. "Разрывы украинских снарядов фиксируются вблизи промзоны и ЗАЭС. Удары наносятся с применением тяжелых видов вооружения, включая артиллерию натовского образца", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20221223/zaes-1840921730.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

энергодар, запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины, владимир рогов, происшествия