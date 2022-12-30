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Украинские войска обстреляли Энергодар и зону вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 30.12.2022
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Украинские войска обстреляли Энергодар и зону вблизи ЗАЭС
Украинские войска обстреляли Энергодар и зону вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские войска обстреляли Энергодар и зону вблизи ЗАЭС
Украинские войска обстреляли Энергодар, разрывы снарядов зафиксированы вблизи промзоны и Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:39
2022-12-30T13:39
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
вооруженные силы украины
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Энергодар, разрывы снарядов зафиксированы вблизи промзоны и Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Энергодар под обстрелом боевиков ВСУ", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, огонь открыт по береговой линии Энергодара и окрестностям атомной электростанции. "Разрывы украинских снарядов фиксируются вблизи промзоны и ЗАЭС. Удары наносятся с применением тяжелых видов вооружения, включая артиллерию натовского образца", - подчеркнул Рогов.
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энергодар, запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины, владимир рогов, происшествия
Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Происшествия
13:39 30.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Энергодар и зону вблизи ЗАЭС

Рогов заявил, что украинские войска обстреляли Энергодар и зону вблизи ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Энергодар, разрывы снарядов зафиксированы вблизи промзоны и Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Энергодар под обстрелом боевиков ВСУ", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, огонь открыт по береговой линии Энергодара и окрестностям атомной электростанции.
"Разрывы украинских снарядов фиксируются вблизи промзоны и ЗАЭС. Удары наносятся с применением тяжелых видов вооружения, включая артиллерию натовского образца", - подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 17:37Специальная военная операция на Украине
МАГАТЭ продолжит консультации с Москвой и Киевом о защитной зоне на ЗАЭС
 
ЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныВладимир РоговПроисшествия
 
 
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